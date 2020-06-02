《華爾街日報》引澳新銀行﹕內地或需進一步放寬貨幣政策

隨著結束因新冠肺炎疫情實施封鎖措施後，中國經濟率先復甦，但仔細觀察一下中國的勞動力市場會發現復甦過程中的一些問題。

《華爾街日報》6月2日報道，中國4月份城鎮調查失業率僅為6%，而美國的失業率接近15%。但大多數經濟學家都認為這兩個指標沒有直接可比性，原因之一是中國的指標沒有考慮在經濟低迷之際返回農村的農民工。

澳新銀行（ANZ Bank）估計，中國4月份總失業和就業不足率（包括非自願兼職人員和沒有積極找工作的人員）可能在16%左右。諮詢公司龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）認為，3月和4月期間有6,000萬至1億就業人口沒有工作，佔非農就業人口的11%至20%。

媒體稱，中國經濟復甦步伐加快給新興經濟體帶來希望。（新華社）

5月31日發布的中國5月份製造業採購經理人指數（PMI）顯示，新出口訂單的下降速度堪比2009年初全球金融危機最嚴重時期的降幅。

所有這一切意味著，中國需要進一步放鬆貨幣政策，尤其是在最近幾周大規模政府債券的發行已開始再次推高債券收益率的情況下。澳新銀行使用基於就業增長和通脹的迴歸模型發現，中國加權平均銀行貸款利率（第一季度為5.08%）應會降低0.6個百分點左右。

中國的銀行和勞動者仍需要幫助，政府發行的債券也需要買家。無論如何，這意味著人民銀行將提供更多支援，最好是針對中期債券，而非期限較短的債券。中國最不希望看到的情況就是再次催生短期銀行間貸款泡沫，正如人行在2017年消滅的那個泡沫一樣。