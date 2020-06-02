中美緊張關係升級　特朗普進退維谷

美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日指示他的政府開始取消給予香港特殊待遇政策豁免的程式，可能會使中美緊張局勢未來數月重新佔據新聞頭條，給全球股市帶來新的波動性。

《路透》報道，一些投資者表示，特朗普此舉讓2020年稍早一度消停的兩國問題再度升溫。華盛頓和美國2020年初達成第一階段協議，給僵持數月的貿易條款爭端暫時劃上句點。

兩國貿易戰從2018年春季正式開打，一直是全球市場波動性的主力來源，相關消息令投資者擔憂不已。中美第一階段貿易協議幫助推動標普500指數在2020年稍早觸及紀錄高位，之後受新冠肺炎疫情打擊而回落，此後疫情成為投資者情緒的主要推動因素。

2020年5月20日星期三，在華盛頓白宮前，一名示威者參加了特朗普政府對新冠疫情流行的抗議。（AP）

過去一個月來全球兩大經濟體再起嫌隙，美國指責中國導致疫情擴散，而特朗普此舉可能標誌着新一輪衝突升級的開始。投資者表示，隨着美國政府尋求取消從引渡到出口管控的一系列政策協議，並威脅實施新的制裁，特朗普的最新行動可能會導致市場波動。

中美關係再度趨緊將令本已風雨飄搖的市場更加雪上加霜。Paulsen和其他投資者稱，市場仍關注新冠疫情的發展和美國經濟復甦的潛在迹象。

一些投資者表示，這些天來美國和國際社會上的抗議活動可能進一步損及信心，尤其是傷及零售商和小企業。美國明尼阿波利斯一名黑人被一名白人警察跪壓而死，由此導致的事件最初是一場和平示威活動，隨後演變成一波席捲全國的憤怒浪潮。

品浩(PIMCO)投資組合經理Erin Browne表示，2020年下半年，中美關係緊張是重大市場風險之一。她說，她正據此為自己的投資組合做對衝。

Browne表示，中美緊張關係可能會給第一階段貿易協議帶來壓力。「在特朗普總統的重要選舉年，廢除第一階段中美貿易協議將打擊市場人氣，這種情況發生的風險正在上升，」她說。

「特朗普進退維谷，因為雖然現在打壓中國的主張很受歡迎...尤其是在他的選民基礎中，」DRW Trading的市場策略師Lou Brien說，「但另一方面，如果出台更嚴厲的懲罰或制裁措施，股市又可能會面臨風險。」