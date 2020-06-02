美國槍支製造商股價大漲

美國槍支生產商史密斯威森（SWBI）與斯特姆·魯格（Sturm Ruger&Co.）兩間公司股價於週一飆升。這兩家公司的股價今年累計漲幅均已超過45%，這與它們過去5年的走勢形成了鮮明對比。

《國際金融報社》報道，6月1日，美國總統特朗普（Donald Trump）就此首次發表全國講話，稱暴力抗議活動是「國內恐怖行為」，在不能平息騷亂和暴力衝突的州，他將出動軍隊。

據《華爾街日報》報道，新冠肺炎疫情以及騷亂等2020年拖累整體市場的因素似乎對槍支製造商的股票構成了提振。6月1日，槍支生產商股票飆升。

據《CNBC》報道，目前全美多地綜合零售商超、專賣店和奢侈品商店都遭遇不同程度的洗劫。蘋果專賣店以及其他零售商被迫暫時關閉部分店鋪或縮短營業時間。

在美國明尼蘇達州聖保羅的州議會大廈，國民警衛隊軍士長小阿西·馬修斯（Acie Matthews Jr.）擁抱一名抗議者。喬治·弗洛伊德於5月25日在明尼阿波利斯市被警方制服後死亡。（AP）

5月31日，出於安全考慮，蘋果臨時關閉了美國大部分零售店，此前蘋果在明尼阿波利斯、俄勒岡州波特蘭和亞利桑那州斯科茨代爾的多家門店遭到破壞或搶劫。

當天，沃爾瑪（Walmart Inc）公司表示，將關閉全美範圍內的數百家店，發言人表示，未來具體開業情況視周邊環境是否安全而定。

事實上，許多被搶劫的店鋪才重新開業不久。從3月開始，美國零售業因疫情關係大範圍停業，5月下旬才逐步開業，然而幾天後，全美騷亂升級，曾經以為一切走上正軌的零售商又遭遇搶劫事件，只得再度關店。

但是，騷亂給美國零售業造成巨大打擊，卻養肥了槍支產業。

據《華爾街日報》報道，美國槍支生產商史密斯威森控股公司與斯特姆·魯格公司股價在6月1日當天飆升。截至收盤，史密斯威森控股公司股價報13.61美元，漲幅為15.1%。斯特姆·魯格公司股價報68.20美元，漲幅為9.4%，而當天標普500指數漲幅僅為0.4%。

這兩家公司的股票2020年累計漲幅均已超過45%，這與它們過去5年的走勢形成了鮮明對比。