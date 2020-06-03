美股低位反彈逾40%　摩通：升勢或剛開始

近期美股升勢凌厲，大行摩根大通認為在低利率和高流動性的背景下，可能有數十億美元資金流入股市。

據《騰訊網》報道，摩根大通認為，可能有數十億美元資金流入股市，以重新平衡投資組合。美國銀行（Bank of America Corp.）的數據顯示，貨幣市場基金今年吸引了1.2萬億美元的資金，而管理資產總規模達5,910億美元的基金管理公司則以歷史上罕見的水準持有現金。

美股大漲與經濟脱鈎，引發市場熱議。（新華社）

仍有空間調整持股比重

所有這些都顯示出，在股價看上去與公司利潤等基本面因素脫節、國際形勢緊張再度成為焦點之際，投資者需要拿出多少「彈藥」來支撐股市。

摩根大通策略師們認為，投資者仍在減持股票，過度擴張的跡象僅限於動量交易者。投資者仍有很大空間來提高他們的股票配置。

摩根大通表示，在低利率和高流動性的背景下，非銀行投資者（包括家庭、養老金、捐贈基金和主權財富基金）的股票比例未來幾年可能會升至49%。目前這一比例為40%。

淡友補倉成股市上升動力

謹慎情緒的另一個信號是：投資者大力沽空市場，因此當他們補倉時，股市有可能會反彈。

監管機構的數據顯示，投機者已經建立起自2015年末以來規模最大的標普500指數期貨淨淡倉規模。根據Markit的數據，對全球最大的交易所交易基金（ETF）的淡倉興趣仍在3月的高點附近徘徊。

在散戶投資者等群體中，風險偏好可能正在逐漸恢復。根據美國銀行援引的EPFR Global的數據，截至最近一週，美國股市和信貸基金的資金流入更為強勁。同時，流入貨幣基金的資金放緩，政府債券基金六週來首次遭遇贖回。

摩根大通指出，頭寸配置仍為熊市，政策仍為牛市。據該機構估計，美國股市的動量信號已經回到高位。超買信號上次達到這種程度是在2020年年初，也就是股市暴跌之前。

摩根大通分析師表示，即使如此，動量投資者獲利了結也不太可能令牛市脫離軌道，因為其他類型的投資者的股票配置較低。