亞特蘭大聯儲：美國第二季GDP料暴跌近53%

根據亞特蘭大聯邦儲備銀行的GDPNow模型，美國第二季度的經濟活動將減少一半以上，預計這段時間的經濟數據也將是美國有史以來最糟糕的之一。

數據顯示美國製造業仍將持續下滑，並將對投資和消費構成壓力，因此GDPNow模型目前預測美國二季度GDP將下滑52.8%。美國供應制造協會此前的數據顯示，只有43.1%的企業在5月看到擴張。

數據推斷，亞特蘭大聯儲預計個人消費支出在4月至6月期間將會下降58.1%，而個人消費支出在美國GDP總額中所佔比重高達68%。與此同時，在GDP中佔據17%比重的私人國內投資總額則預計將會下滑62.6%。

美國經濟的後疫情復甦之路任重道遠。（新華社）

研究公司Yardeni Research的總裁兼首席投資策略師艾德·亞德尼（Ed Yardeni）表示，GDP的陡峭下滑有好的一面，那就是這可能表明至少經濟將在短期內出現更加劇烈的復甦。他預計第三季度美國GDP將會出現20%的反彈，第四季度則將增長5%。

艾德·亞德尼指出，在美國經濟遭遇打擊的同時，大多數州都已經開始放鬆與新冠肺炎（COVID-19）病毒大流行相關的居家令。即使經濟開始重啟，預計這段時間的經濟數據也將是美國有史以來最糟糕的之一。

艾德·亞德尼估計，追蹤當前經濟活動指標的重合經濟指標（Coincident Economic Indicators）指數可能要到2022年10月份才能回到2020年2月份的高點。美國國會預算辦公室（CBO）6月1日表示，美國經濟活動可能需要十年時間才能恢復正常。

從歷史的角度來看，艾德·亞德尼認為，工業生產和住房更有可能出現V型復甦，而零售、餐飲、航空、酒店、賭場、娛樂和休閒娛樂業則不太可能出現這種情況。

資料顯示，亞特蘭大聯邦儲備銀行是美國第六區的聯邦儲備銀行，涵蓋阿拉巴馬州、佛羅裡達州和佐治亞州，田納西州東部三分之二大約74個縣、路易斯安那州南部38個教區以及密西西比州南部43個縣。這些分支提供現金到銀行，儲蓄和貸款以及其他存款機構的電子轉賬。