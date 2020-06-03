【持續更新】恒生指數半日升287點　美團再創新高

道指升267點，港股跟隨外圍向上，高開307點。

【12:40】恒指半日升287點

恒生指數半日升287點，中午收市報24283點；國指中午收市報9991點，升115點，成交額為787.5億元。

科技股今早表現強勁，美團（3690）創新高，中午收市報159.4元，升8.4%，阿里（9988）升4.4%，中午收市報208.8元，小米（1810）升2.6%，中午收市報12.78元，騰訊（0700）則逆市下跌，中午收市報430元，跌0.01%。

金融股方面，友邦（1299）上揚，中午收市報70.7元，升5.1%，港交所（0388）升1.5%，收市報292.4元，滙控（0005）升1.7%，中午收市報37.85元。

地產股方面，新地（0016）跌0.7%，中午收市報95.5元，新世界（0017）升0.5%，中午收市報8.42元，長實（1113）跌0.1%，中午收市報43.7元。

【10:57】美團再創新高

美團（3690）再創新高，最新報153元，升4%，成交額19.57億元。

【10:48】恒指升近260點

恒指最新報24254點，升258點；國指最新報9995點，升118點。

港交所（0388）續上揚，最新報290.8元，再次破頂。

【09:39】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市今早普遍上揚，日股升323點或1.5%，最新報22644點，澳洲ASX 200指數最新報5884點，升48點或0.8%，台灣加權指數最新報11263點，升135點或1.2%，南韓KOSPI指數最新報2139點，升52點或2.5%。

【09:28】內地股市高開 滬深300收復4000點

內地股市今早高開，上證最新報2930點，升8點或0.3%，深成最新報11154點，升42點或0.4%，滬深300重上4000點，最新報4001點，高開17點或0.4%，創業板最新報2151點，升6點或0.3%。

港股今早高開307點或1.28%，報24303點；國指開市升150點或1.52%，報10026點。

騰訊（0700）升1.3%，報436元；滙控（0005）升0.9%，報37.55元；友邦（1299）升1.9%，報69.2元，中移動（0941）無升跌，報54.95元；阿里巴巴（9988）升4%，報208元；美團點評（3690）升1.8%，報149.8元。