華為不獲加國電信商垂青

據《彭博》報道，加拿大電信運營商貝爾電話公司（BCE）與研科（Telus）當天均發表了聲明，表示將使用歐洲供應商提供的設備建設5G移動網絡，此舉意味著這些公司目前將華為排除在外，而與此同時美國正加緊對加拿大等盟友進行針對華為的遊說，預計加總理杜魯多（Justin Trudeau）不久後將做出關於是否允許華為參加本國5G建設的決定。

報道稱，根據這兩家加拿大公司發佈的聲明內容顯示，貝爾電話公司選擇愛立信（Ericsson）作為5G網絡設備供應商，研科選擇愛立信與諾基亞（Nokia）支持構建其通訊網絡，但沒有給出更多的詳細說明。

另一方面，美國政府目前正加緊遊說盟友將華為排除在本國5G移動網絡建設之外，預計杜魯多在加中關係陷入嚴重困難的情況下將做出上述決定，而就在不久前英國政府曾表示將對美國最新對華為採取的制裁措施進行評估，然後再考慮是否採用華為設備。

此外報道指出，華為曾在2008年與貝爾電話公司和研科簽訂了一項至關重要的合同，相關項目為華為在加拿大市場鋪平了道路並且為其帶來了國際聲譽，但截至目前這兩家公司尚未回應是否與華為進行5G方面的合作。