5月財新中國服務業PMI大幅回升至55

內地製造業、服務業景氣度雙雙回升，帶動財新中國5月綜合PMI升至54.5，為2011年2月以來最高；服務業需求恢復強於製造業，但仍不能完全抵消疫情的負面影響。

《財新網》報道，5月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為55，較4月提高10.6個百分點，2月以來首次處於擴張區間，為2010年11月以來最高。

5月中國經濟活動明顯擴張，但外需仍是主要拖累。（新華社）

製造業PMI回升至50.7

此前公佈的5月財新中國製造業PMI提高1.3個百分點至50.7，重回擴張區間。兩大行業PMI雙雙回升，帶動5月財新中國綜合PMI大幅提升6.9個百分點至54.5，為2月以來的首次擴張，也是2011年2月以來的最高值。

財新中國服務業和綜合PMI走勢與統計局並不完全相同，統計局公佈的5月服務業商務活動指數為52.3，回升0.2個百分點；綜合PMI持平於53.4。

5月服務業新訂單指數自2月以來重回擴張區間，主要由內需回升帶動，為2010年10月以來最高值；新出口訂單指數雖降幅放緩，但仍處於收縮區間。受外需疲弱拖累，製造業新訂單指數在收縮區間僅小幅回升。綜合看，新訂單總量出現2月以來的首次增長，綜合新出口訂單總量降幅收窄。

新冠肺炎（COVID-19）疫情逐步得到控制、中國企業活動逐漸恢復正常。（新華社）

企業成本輕微上揚

受產能過剩和企業提升效率影響，5月服務業企業繼續壓縮用工，但降幅為2月以來最低。製造業就業指數也在收縮區間小幅回升。綜合來看，兩大行業企業繼續減少用工，但降幅放緩。

因復工後經營恢復正常，服務業企業積壓業務量連續第三個月下降，但降幅輕微。製造業企業積壓工作量出現自2016年2月以來的首次下降，帶動綜合積壓工作量自2019年6月以來首次下降。

5月服務業投入品價格與4月基本持平，部分企業反映，企業復工導致用工等成本上升，也有部分企業稱加大支出削減力度。製造業原材料購進價格在收縮區間小幅回升。二者綜合，綜合投入成本連續第二個月輕微下降。

為刺激銷售，服務業企業繼續下調收費價格；製造商基本維持產品售價不變，導致綜合產出價格繼續下降。

服務業樂觀度雖略低於4月，但僅在擴張區間微降，業界普遍預期，疫情好轉後市場需求會改善。製造業樂觀度則在擴張區間攀升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業和服務業生產均大幅擴張。服務業從疫情中加速恢復，需求恢復強於製造業。供需兩側的按月改善仍不能完全抵消疫情的負面影響，經濟恢復到常態化尚需時日。