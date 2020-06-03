美國多個城市爆發示威　學者警告﹕若以軍隊處理問題　股市將暴挫

近日在美國全境蔓延的抗議活動備受市場關注。美國總統特朗普（Donald Trump）6月1日首次就此發表全國講話時，威脅將出動美軍鎮壓各地暴力騷亂。

《中國證券報》報道，美國俄勒岡大學經濟學教授Tim Duy對此發文警吿稱，如果軍隊出現在美國的街頭，那麼美股可能會再次陷入和3月份類似的困境。

Duy表示，「最好的情況是，暴亂很快會演變成持續的、大規模的但卻和平的抗議。最糟糕的情況是，特朗普將『動用軍隊來平息暴亂』的威脅付諸於實踐。如果在國內動用軍事力量，除了會給美國社會結構帶來明顯的額外損害之外，還會導致局勢進一步惡化，拖累消費者活動，減緩復甦進程。」

2020年6月1日，美國肯塔基州路易斯維爾市，警察局官員邁克爾·傑克遜（Michael Jackson）與一名抗議者交談。（AP）

Duy還表示，受此影響，美國國會將會出現更大分歧，可能會耽擱下一輪財政刺激計劃。此前，分析人士認為，美國新一輪經濟刺激計劃將於7月亮相。

Duy補充稱，雖然美國政府經濟刺激計劃和美聯儲（FED）持續的支援舉措為金融市場提供了良好的環境，但是美股市場「更易受到衝擊」。

此外，特朗普威脅動用軍隊鎮壓暴亂的言論也遭到多州州長反對和批評。