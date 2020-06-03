愛立信在5G領域中獲領跑機會　與美國政府打壓有關？

美國《華爾街日報》刊文稱，美國總統特朗普（Donald Trump）政府對中國電訊設備生產商華為採取的強力措施，為瑞典電信設備愛立信（Ericsson）創造了在全球5G移動網絡部署過程中領跑的機會。

文章稱，根據一些電信業高管和分析人士的說法，愛立信之所以能夠在這個年銷售額近800億美元蜂窩設備行業中，逐漸崛起為最穩定的參與者，是因為該公司正在使用一種名為「大規模多輸入多輸出」（massive multiple-input multiple-output）的新技術用於其產品蜂窩天線中，這種技術能以強大的資訊流向不同設備發送無線信號，而典型的蜂窩天線則安裝在鋼塔或屋頂上，呈寬圓錐形並採用類似於花園水管噴水的方式發送無線信號。

另一方面，儘管一些國家政府及運營商以華為提供的5G設備質量良好且成本頂住了美國的壓力，但華為可能會因為美國政府最近的舉措將來無法生產這種產品。此外美國採取包括向發展中國家電信運營商提供貸款的方法，旨在使它們能從中國以外的供應商出購買設備。另一家電信設備供應商諾基亞（Nokia）在相關技術方面開發較晚，因此這為愛立信創造了向前邁進的機會，而對於該公司來說，目前其面臨的問題是無人駕駛或遙控採礦等領域，哪些技術是值得投資的。

特朗普政府以國家安全遭威脅為由打壓華為的舉動為全球電信產業帶來較大的不確定性。（Reuters）

另據市場研究公司Dell'Oro Group提供的數據顯示，從2015年到2019年，諾基亞在蜂窩基礎設施市場的收入份額從24.4%降至19.2%，同期愛立信的份額從26.2%升至27.0%，華為則從27.5%升至30.7%。

此外愛立信在2020年初還贏得了為中國三大無線運營商供貨的5G合約，此舉可視為一場勝利，諾基亞則在此番爭中落敗。

據瞭解，美國商務部5月15日出台了關於進一步限制華為使用美國技術和軟件在海外設計和製造晶片的規定，即使用美國技術或設計的廠商在將半導體晶片出口給華為時，需要得到美國政府的出口許可證，其覆蓋範圍包括台積電等非美國本土晶片廠商。

對此華為方面回應稱，美方此舉與美國政府一直鼓吹的保護網絡安全的說辭自相矛盾，受影響的不會僅僅是華為一家企業，從長期來看，晶片等產業全球合作的信任基礎將被破壞，產業內的衝突和損失將進一步加劇，而美國用自己的技術優勢打壓他國企業，此舉必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己的利益。