美國法官：蘋果股東可以起訴庫克　隱瞞中國市場iPhone銷量

一位美國聯邦法官表示，蘋果公司必須直面訴訟，因為這家巨頭企業欺詐性地隱瞞了用戶對iPhone需求減少的事實，尤其是在中國市場，從而導致了股東數百億美元的損失。

美國地方法官伊羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）裁定，蘋果股東可以就首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook）在2018年11月1日分析師電話會議上吹噓iPhone強勁需求的言論提起訴訟。而就在此事發生的幾天前，蘋果要求其最大的製造商進行減產。

中國手機品牌崛起，讓蘋果手機在中國市場承壓。（視覺中國）

羅傑斯寫道：「由於不存在自然災害或其他人為因素的突發影響，庫克在決定減產的前幾天不可能不知道iPhone在中國市場的需求正在減少。」

這起指控蘋果隱瞞iPhone需求減少的訴訟，是由密歇根州一項養老基金計劃——羅斯維爾市僱員退休系統（City of Roseville Employees』 Retirement System）——發起的。直接原因是由於庫克在2019年1月2日一封給投資者的信中，將蘋果的營收預期由之前的890億美元到930億美元下調到了840億美元左右，最高下調了90億美元。

起訴書稱，截至2018年11月中旬，蘋果已吿知製造商富士康和Pagatron停止新iPhone生產線的計劃，並已吿知一家關鍵供應商大幅減少發貨量。

根據權威科技市場研究企業IDC發佈的2020年第一季度中國智能手機市場報吿，蘋果的市場份額已經跌落到了第五名，一季度份額僅為7.6%，幾乎是排名第一的華為公司的六分之一。一季度，排名前五的智能手機銷量全部下滑，其中蘋果也下滑了12.2%。

據報道，為了拯救中國市場的智能手機銷量，蘋果已經採取了一些措施，比如最近，蘋果公司第二次參加中國電子商務市場年中的「618」網購大促銷，在京東、天貓平台，蘋果手機進行了大範圍的降價，刺激銷售，但是蘋果官方網站價格並未調整。