【持續更新】恒生指數倒跌　失守24300點

道指連升三日，收升527點，港股跟隨外圍向上。

【11:06】港股倒跌近百點

港股倒跌，恒指最新報24230點，跌94點；國指最新報9921點，跌45點。

【10:40】內地航空股向下

美國從本月16日起，禁止內地航班前往美國，南航（1055）跌0.3%，最新報3.41元，東航（0670）跌0.7%，最新報2.79元，國航（0753）跌1%，最新報4.91元，國泰（0293）升2.8%，最新報8.49元。

【10:12】港股升幅收窄

恒指升幅收窄，最新報24400點，升75點，國指最新報9975點，升8點。

【10:10】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日本股市最新報22656點，升42點或0.2%，澳洲ASX 200指數最新報5969點，升27點或0.5%，台灣加權指數最新報11346點，升26點或0.2%，南韓KOSPI指數最新報2166點，升19點或0.9%。

【09:27】內地股市高開 滬深300直迫4000點

內地股市今日高開，上證最新報2931點，高開8點或0.3%，深成最新報11146點，高開37點或0.3%，滬深300最新報3998點，高開14點或0.4%，創業板最新報2150點，高開7點或0.3%。

【09:28】美團升近6%

港股今早高開318點或1.31%，報24643點；國指開市升104點或1.05%，報10072點。

騰訊（0700）升0.55%，報435元；滙控（0005）升1.96%，報38.9元；友邦（1299）升3.46%，報73.3元，中移動（0941）升0.63%，報55.3元；阿里巴巴（9988）升1.6%，報213元；美團點評（3690）升5.6%，報164元。