聯儲局不足三個月印錢近3萬億美元　錢去哪了？

在新冠肺炎疫情爆發之下，美聯儲（Fed）瘋狂印鈔，當大家在尋找通脹時，視線都投向了錯誤的地方。

據《騰訊網》6月4日報道，截至5月13日，美聯儲資產負債表規模已達6.98萬億美元，截至5月20日當週又擴大至7.09萬億美元。而2020年3月第一週時，美聯儲資產負債表才4.29萬億美元。這種「印鈔」速度超過過去任何時候，包括2008年國際金融危機時期。

標普500指數近50個交易日創史上同期最大漲幅。（新華社）

眾所周知，早在十年多以前的全球金融危機時，美聯儲就開始馬力十足地持續開動他們的印鈔機，而本次新冠病毒疫情爆發之下，印鈔機的運轉就更加瘋狂了。

數據顯示，截至5月13日，美聯儲資產負債表規模已達6.98萬億美元，截至5月20日當週又擴大至7.09萬億美元。而2020年3月第一週時，美聯儲資產負債表才4.29萬億美元。這種「印鈔」速度超過過去任何時候，包括2008年國際金融危機時期。

報道指，美聯儲印出的鈔票去了哪裏，為什麼沒有發生魏瑪德國、委內瑞拉和津巴布韋那樣的惡性通貨膨脹。金融作家、投資人鮑曼（Ted Bauman）撰文稱，要解釋這個問題，既簡單而又複雜。這是因為，人們頭腦中關於各種經濟問題的確信，其實大多是基於意識形態，而非對現實世界的可觀分析。

未來美股可能會迎來更大幅度的上漲。（新華社）

德意志銀行首席國際經濟學家斯洛克（Torsten Slok）不久前其實就曾經間接觸及到了這個話題，在上週遞交客戶的一份研究報吿當中，他這樣寫道：「你完全可以按照自己的意願去擴張美聯儲資產負債表，增加貨幣供應。只要這些貨幣是流入了資產交易領域，而非現實經濟交易領域，就不會造成通貨膨脹。」

過去十年多以來，美國經濟本質上其實是一直處於產能過剩狀態，失業或者不充分就業人口就是其直觀體現之一。至於現在，當然就更加談不上充分釋放產能了。國內生產總值2020年第一季度縮水了5%，第二季度更預計將縮水20%之多。

在研究報吿當中，斯洛克指出，美國經濟系統當中的貨幣使用和流通速度，即所謂周轉率正在戲劇性地降低。

在1990年代後半期見頂後，美國貨幣周轉率便開始迅速下滑，而2008年金融危機後，這一勢頭變得更加明顯。過去十年經濟復甦的腳步是很遲緩的，但是經濟總歸是在增長，對於貨幣供應的使用頻率按說沒有道理會如此大幅崩塌。

2020年5月26日，在因新冠疫情關閉兩個月後，紐交所交易大廳於當日部分恢復開放。（新華社）

於是，關於貨幣周轉率的降低，說得通的解釋恐怕就只剩下了一種——美國經濟當中的貨幣確實大幅度增多了，只不過那些增多的貨幣並沒有出現在人們購買真實的商品和服務的領域。

因此，貨幣供應的增加就沒有造成消費者價格膨脹。

那麼，美聯儲印出的鈔票去哪兒了？在貨幣供應系列指標當中，M2指的是消費者在真實經濟當中使用的那些錢，比如流通中的紙幣和硬幣，銀行賬戶以及貨幣市場基金賬戶中的錢等。M3指的則是，美聯儲資產負債表擴張的部分，銀行在美聯儲那裏的儲備金，機構貨幣市場基金，以及國債之類流動性投資工具。目前，M3要大約相當於M2的四倍——15.5萬億美元對4.2萬億美元。

美聯儲印出大量流動性，用來從商業銀行手中購買國債，以充實後者的儲備。在這種情況下，貨幣供應的增加其實是發生在M3層面。接下來，銀行可以使用這些儲備去向家庭和企業放款，來刺激經濟活動。當這些貸款放出去，M2層面的貨幣供應便也隨之增加了。

只不過，沒有人規定銀行一定要去放款。他們完全可以選擇將這些儲備投入各種紙質資產——比如股票。這就是重點所在。金融危機以來，美聯儲所「創造」出來的新貨幣，其大頭都流入了M3，最終去追逐紙質資產了，並沒有多少流入真正與現實經濟密切關聯的M2。

美聯儲（Fed）瘋狂印鈔，美元被指流向股市。（視覺中國）

正因為如此，美國經濟當中才始終沒有出現許多人都覺得是不可避免的惡性通貨膨脹。當大家在尋找通脹時，視線都投向了錯誤的地方。惡性通脹其實在股市上。

報道稱，美聯儲一方面瘋狂印鈔，一方面是真實經濟增長的蹣跚步履，兩者交相作用下，美股市場便上演了美國過去十年最重大的通脹——資產價格膨脹。

只要一拿到美聯儲剛剛印出的鈔票，銀行總是會將其投放到資產市場上。在商言商，這樣做也是有充分理由的——資產價格膨脹能夠帶來巨大利得，而投入增長遲緩的現實經濟，收益低得可憐。

可是，人們不能忘記，膨脹終歸只是數字的變化，並不意味著這些資產的真正經濟價值得到了提升。

因此，2020年的市場看上去變得越發像是一個虛擬現實視頻遊戲，但這一切都不是真正的現實，相反，只是一堆與現實脫節的，並沒有真正意義的數字而已。這些數字的變化，其根本驅動力是美聯儲造就的資產價格惡性通脹，而非健康的現實經濟。

當然，在過程當中，人們也完全可能靠著投資美股賺到真正的錢。可是，歸根結底，美聯儲的惡性通脹政策遲早會把股市推到極端遠離現實，荒唐得無以復加的地步，到那時，只能有再度崩盤這一個結果。