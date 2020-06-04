美國將全面與中國斷航　有何啟示？

美國官方表示，欲從6月16日起，禁止中國方面航班來往美國，對此，有分析認為，中美航運矛盾的焦點是中國施行的「五個一」政策。

美國交通部6月3日發佈通知稱，若中方根據「五個一」政策來限制美國航空公司的中美航線航班，美方將於6月16日起禁止中方航空公司的定期客運航班來往美國，除非在這個日期前採取了有效措施。

中美面臨斷航的危險。（AP）

「e公司」6月4日發表文章稱，具體來說，美國交通部將駁回中國各航空公司提交的6月16日後定期航班備案。涉及中國國際航空、首都航空、東方航空、南方航空、海南航空、廈門航空等多家中國航空公司。消息發出後，美股航空股普遍大漲，截至收盤，達美航空漲7.76%，西南航空漲5.57%，美國航空漲5.61%，美國聯合航空漲12.5%。

文章稱，美國此舉主要是為了敦促中國開放美國航空公司飛往中國的航線。從美方發佈的公文來看，中美航運矛盾的焦點是中國施行的「五個一」政策，該政策是為疫情防控，民航局要求從3月29日開始實施的「一家航空公司一個國家一條航線一週一班」的砍國際航班政策。

有中國航空業人士表示，目前飛往中國的航線被稱為「下金蛋」航線，因為中國疫情已基本得到控制，且有大量需要飛往中國的旅客。對於航空公司來說，感染新冠病毒的風險小，且收益高，因此美國航空公司都盯上這塊「肥肉」想要分一杯羹。

美國對中出台「斷航」措施，令美航空股大漲。（視覺中國）

2020年5月，美國的航空公司開始計劃恢復往返中國的定期客運服務。美聯航和達美航空已宣佈打算在6月初恢復在各條路線上的定期客運服務，並已向中國民航提出申請。但是由於「五個一」政策要求以3月12日發佈的國際航班計劃為基準，而美國各家航空公司在2月就已暫停所有中美航班，因此不符合這個前提條件，始終未恢復航線。目前從美國飛回中國的航班主要為國內航空公司。

文章稱，拋開兩國的利益糾葛，目前來說，較少的國際航班確實造成了中國留學生回國「一票難求」。從票務代理那裏獲得的資訊顯示，一張在6月7日從洛杉磯飛往上海、途徑巴黎的非直飛換乘航班，經濟艙價格為7.1萬元（人民幣‧下同），公務艙為11.7萬元，頭等艙為16.7萬元，且不保證百分之百出票。多位元票務代理業內人士表示，在疫情爆發和民航局「五個一」政策之前，此類機票的經濟艙價格僅為2,000元左右。

在中國執行「五個一」政策之前，由於海外疫情的蔓延，全國各大機場口岸承受了較大的壓力，防止輸入性病例帶來中國疫情的二次爆發。據中國民航局統計，在當時，全國範圍內平均每日約有2.5萬人經機場入境，而在「五個一」執行之後，民航局運行監控中心副主任孫韶華表示，中國每日入境人數平均為2,000至3,000人。據瞭解，「五個一」政策後，中國國際航班量僅相當於疫情暴發前的1.2%。

文章指出，目前「五個一」政策仍將保留，但是或有望取消3月12日時刻表的先決條件。

根據美國交通部此前發佈的檔，在5月14日的一次電話會議上，美國交通部向中國民航局提出了美國航空公司無法恢復定期客運服務並行使其全部雙邊權利的問題，聲稱中國民航局的通知對美國航空公司規定了與中美相關協議不符的限制。對此，中國民航局通知美國交通部，雖然對一條飛往中國的航線每週僅運行一次的限制仍將保留，但中國正在考慮取消3月12日時刻表的先決條件。

分析人士稱，一旦3月12日時刻表的先決條件取消，包括美國、歐洲等各個航空公司飛往中國的航線均會陸續開放，隨著各個國家對於轉機的逐步放鬆，將加大旅客選擇餘地，有助於滯留在海外的中國公民回國。