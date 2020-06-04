《華爾街日報》：英國重新考慮棄用中國華為設備

據外電引述知情人士指出，美國對內地電訊設備生產商華為實施的新限制，已促使英國官員考慮讓國內電信運營商避開華為設備，此舉將為美國封殺華為的努力增添新動力。

《華爾街日報》6月4日報道，這些知情人士稱，英國安全部門官員傾向最早於6月底建議無線運營商在未來的網絡計劃中減少或完全棄用華為設備。華為是全球最大的蜂窩塔設備及相關基礎設施生產商。在英國政府跟進相關立法之前，此類建議對運營商不具約束力。

不過，上述建議將代表著對華為在英國提供通訊設備方面所扮演角色的重大反思。就在幾個月前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）領導的政府還頂住了來自美國的巨大壓力，允許華為繼續向英國電信運營商供應鋪設5G網絡所需的零部件。

特朗普（Donald Trump）政府5月份大幅加強了對華為的限制，利用出口規則來禁止全球供應商向華為銷售使用美國工具生產的電腦晶片。這項美國技術主導著半導體行業，可能會嚴重阻礙華為為運營商大量生產尖端設備的能力。

中國通信設備巨頭華為面臨美國政府的全方位堵截。（視覺中國）

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在通過發言人向《華爾街日報發出的電子郵件聲明中稱：「華為已得到通知，我們將不會容忍使用美國技術進行違背美國國家安全和外交政策利益的惡意活動。」華為與中國政府均表示，永遠不會做這類事情。在美國宣佈新規後，中國外交部敦促美國立即停止對華為的無理打壓。

英國重新考慮棄用華為設備對美國政府而言可能是一個重大勝利。美國一直在努力讓英國和德國等最親密歐洲盟友禁用華為設備。

2020年早些時候，英國決定繼續允許運營商使用華為設備，但實施了一些重大限制，包括設定市場份額上限以及禁止華為設備進入5G網絡的核心。這包括路由網絡數據的5G基礎設施的核心部分。

鑑於英國電信運營商已嚴重依賴華為，以及英國鋪設5G網絡的雄心，美國提出了安全擔憂，上述行動被視為是英國平衡美國擔憂的一種方式。

英國網絡情報公司Oxford Information Labs首席執行官、5G網絡安全研究員Emily Taylor表示，這本應能解決上述問題，但顯然沒有。

英國想法發生變化的一個體現是，英國國家網絡安全中心(National Cyber Security Centre)近期與英國主要運營商召開網絡會議，討論如何擺脫對華為設備的依賴。

一位瞭解此次電話會議內情的人士表示：「氣氛已經變了。」這位人士說：「它已經從一種安全問題討論變為關於供應商可行性的討論。」