商業諮詢機構料下半年中國日均石油消耗量　按年增2%至1360萬桶

中國的石油需求已經恢復到2020年年初爆發新冠肺炎疫情前水準的90%以上，隨著更多國家擺脫疫情封鎖狀態，第三季度其它地區也可能出現這種驚人的強勁反彈。

《路透》6月4日報道，業內高管表示，雖然全球第二大石油消費國中國目前遙遙領先，但放寬旅行限制和經濟刺激計劃，可能會促使今年下半年全球石油需求加速增長。

「中國的石油需求迅速恢復，到4月底已達到新冠之前水準的90%並且繼續走高，這對於全球經濟來說是可喜跡象，」IHS Markit副總裁兼石油市場負責人Jim Burkhard表示。

全球為遏制病毒傳播而廣泛採取的封鎖措施，對石油市場造成了特別沉重的打擊，到4月中旬，全球石油價格下跌了約70%，導致全球各地石油和燃料庫存猛增。

在油價2020年3月暴跌前美國曾是全球最大的產油國。(Reuters)

按商業諮機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）預計，受運輸和工業需求推動，中國下半年石油消耗量將較2019年同期增加2.3%至每日1,360萬桶。

「到第三季，中國汽油需求將較2019年同期超出3%至每日350萬桶，」伍德麥肯茲稱；與此同時，柴油消耗量可能較上年同期增長1.2%至每日340萬桶。

而形成反差的，國際能源署（IEA）在5月報吿中指出，中國下半年需求將按年減少5%至每日1,320萬桶。