內地熱議地攤經濟　學者倡參考新加坡的鄰里中心發展

中國國務院總理李克強早前在山東煙台考察時表示，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」一樣，是中國的生機。地攤經濟引來市場熱議，中國城市和小城鎮改革發展中心首席經濟學家李鐵指，把地攤作為支持中低收入居民就業的舉措後，還可以塑造具有特色的城市景觀，不過這些都需要進一步實踐和探索。

地攤經濟受關注，有意見認為新加坡圍繞「鄰里中心」（Neighborhood Center），在培育社區商業、提升治理水平等方面的經驗，也許能給中國一些啟示。

鄰里中心源自新加坡政府1965開始推行並長期實施的組屋計劃，主要分布於政府組屋區域內，為當地居民提供完善的生活、社區和商業服務，最終發展成成熟的社區商業中心。在新加坡社區建設歷程中，政府從一開始就扮演著主導角色，大力推動組屋計劃，鄰里中心也如雨後春筍般出現。

迄今，新加坡已建造近百萬套公共住房，超過80%的新加坡人生活其中，人居環境得到顯著改善。

中國國務院總理李克強講話後，內地熱議地攤經濟。（視覺中國）

中國浙江財經大學社會工作系主任陳建勝指出，新加坡鄰里中心的商業模式擯棄了沿街為市的粗放型商業形態，也不同於傳統意義上小區內的零散商鋪，而是立足於「大社區」理念科學設計各類社區服務，滿足居民健康、教育、出行、文化、鄰裡關係等多樣化需求。

鄰里中心佈局了多種業態，包括菜場、銀行、郵政、衛生所、洗衣房、理髮店、快餐店、超市、書店、修理鋪、公共廁所和社區活動中心。完善的商業配套極大地增強了社區居民粘性。在發展社區商業過程中，新加坡始終根據居民消費需求變化，以及社區網點數量作出總體規劃，並從更宏觀視角將鄰里中心的社區商業納入到城市總體建設規劃中。

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