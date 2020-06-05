【持續更新】恒指半日升4點　滙控渣打升近2%　上證跌7點

恒指連升四日後，今早續高開21點，不過其後一度轉跌，半日僅微升4點。

【12:12】恒指半日升4點

恒指半日升4點，中午收市報24370點；國指中午收市報9928點，跌39點，成交額為553億元。

科技股向下，美團（3690）跌2.56%，中午收市報160元，阿里（9988）跌0.19%，中午收市報210.6元，騰訊（0700）跌1.38%，中午收市報429元。

港交所（0388）中午收市報293.4元，升0.48%。其他金融股方面，滙控（0005）升1.8%，中午收市報39.55元，渣打（2888）升1.69%，中午收市報42.2元。

中芯國際（0981）半日升逾4%，中午收市報19.44元。

【11:55】上證半日跌7點

內地股市上午偏弱，上證中午收市報2911點，跌7點或0.26%，深成中午收市報11102點，跌36點或0.33%，創業板中午收市報2145點，跌6點或0.3%。

【11:34】地攤經濟谷起華南城

地攤經濟概念續熱炒，綜合物流及商品交易中心的開發商及運營商華南城﹙1668﹚今早借勢飆上，現報0.91元，升23%，成交額8,910萬元。有分析稱，商貿物流企業將成為「地攤經濟」下最大的受益者。

【10:45】港股曾倒跌113點

港股高開後倒跌，早段低見24253點，跌113點，最新報24365點，跌不足1點，暫錄逾100億元成交。騰訊（0700）跌1.4%，報429元；美團點評（3690）跌2.56%，報160元。

【10:21】國泰升逾半成

國泰﹙0293﹚抽升，現報8.89元，升5.3%，成交額4,522萬元。該公司料6月下旬運力增至5%。

【09:27】內地股市高開 上證升4點

內地股市今日高開，上證高開4點，最新報2918點，深成指高開14點，最新報11145點，創業板高開1點，最新報2152點。

【09:24】美團升１%

港股今早高開21點或0.09%，報24388點；國指開市升9點或0.1%，報9977點。

騰訊（0700）跌0.23%，報434元；滙控（0005）升0.9%，報39.2元；友邦（1299）升0.7%，報71.5元，中移動（0941）跌0.64%，報54.1元；阿里巴巴（9988）升0.47%，報212元；美團點評（3690）升1%，報165.9元。