惠譽︰今年中國金融系統槓桿率將創新高　惟料是暫時現象

惠譽評級認為，新冠肺炎疫情下名義GDP增速大幅放緩，將令2020年中國金融系統槓桿率升至歷史新高，但槓桿率上升應只是暫時現象， 2021年經濟復蘇後金融系統總體槓桿率應能保持穩定。「中國政府一直著力控制金融系統風險，近期加強較脆弱銀行資本水準的舉措亦釋放了正面信號，但2020年金融業的透明度問題可能愈加突顯。」

FATSF與GDP之比上升

惠譽認為，由銀行主導的大規模信貸刺激不具備條件，受到銀行資本水準的嚴重制約。惠譽的分析顯示，2020年惠譽調整後的存量社會融資規模（FATSF）與GDP的比率將增長18個百分點至273%的新高——FATSF不包括2019年12月起納入官方社會融資規模統計的國債和地方政府一般債券以及2018年9月起納入該統計的地方政府專項債券。

2020年FATSF與GDP之比上升的主要原因將是，惠譽預計名義經濟增速將大幅放緩；惠譽同時預計，為回應今年全國人大會議上政府提出的相關政策，2020年銀行的貸款增速將小幅上升。從全國人大會議提出的預算目標來看，惠譽預測的中國名義GDP增速低於政府的隱含預測水準——儘管中國今年未設定GDP增長目標。但惠譽預計中國金融系統槓桿率的上升將是暫時的，2021年經濟復蘇後金融系統總體槓桿率應能保持穩定。

銀行業盈利能力承壓將上升

2020年銀行業盈利能力承壓將加劇，中資銀行亦不例外。利率下行以及信用卡和個人消費貸款業務的疲弱將削弱銀行收入——過去幾年信用卡業務是中型中資銀行手續費和利潤的一大來源。小型金融機構的盈利壓力將尤其顯著，原因在於，它們的業務較弱，因而淨息差壓力可能較大；小型金融機構的資產品質和資本水準亦較弱。

惠譽預計，2020年影子銀行（例如委託貸款和信託貸款）將繼續收縮。但是，廣泛實施的貸款延期政策以及國有企業貸款的增長可能降低金融機構的透明度並令資產品質問題愈加難以識別。惠譽預計，2021年政府將加強對金融系統槓桿率的管控，而經濟增速的恢復也將為此提供助力；但若金融系統槓桿率繼續大幅上升，將可能影響惠譽對中國銀行業經營環境風險的評估結果。