美匯回軟　分析料人民幣難大幅走弱

美元指數近日走弱，跌破97關口，人民幣匯率也略有回升。分析指，這是因為在歐央行宣布超預期購買計劃，尤其是在德國出台了大規模經濟刺激計劃之後，市場目前對於歐元區風險的押注在逐漸減少。

國際問題專家趙慶明指，雖然2020年以來美元多數時候是走強的，但美元實則是下跌中反彈，而非真正的強勢。他認為，支撐美元走強的因素並不多，而在這樣的背景下，人民幣難以逆勢大幅走弱。

他又指，今年上半年美元強勢，部份原因是投資者藉美元避險，但隨時間推移，疫情對全球經濟的影響越來越清晰，歐洲也開始復工復產，令不少非美元貨幣開始走強。他續指，美聯儲的貨幣政策相對於其他主要經濟體更加激進，但經濟衰退也較其他國家相對嚴重。美元難以保持強勢走位。

有分析認為，人民幣兌美元匯率未來下跌幅度有限。（路透社）

而隨美元弱勢，人民幣貶值壓力稍減，雖然美國對華為等中國企業的一些措施，又讓國際市場擔憂，外匯市場預期也因此轉向悲觀。 不過，從國內市場而言，中國疫情已經得到有效控制，人民幣沒有貶值基礎再度成為主流觀點。

中國建銀投資諮詢分析師王全月表示，短期看，中國尚有充足的外匯儲備，在逆周期調節因子的作用下，維護匯率短期基本穩定的政策空間充足，只要國際收支能夠保持基本平衡，出現匯率單向大幅波動的可能性很小。