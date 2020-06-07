【大盤漫談】中美冷戰升級　軍工股可看俏﹙伽羅華﹚

「烽火連三月，軍股抵萬金。」用來形容目前軍工股的投資價值最貼切不過。隨著中美冷戰升級，全球火藥庫已由戰雲密佈的中東地區，逐步轉移至印太地區，以萬億美元計的軍售市場，成為軍工股兵家必爭之地。當中，剛於4月初完成重組的雷神技術（Raytheon Technologies Corporation），合併後股價低位反彈逾七成，跑贏軍企一哥的洛克馬丁（Lockheed Martin Corporation），表現非常亮眼。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的最新報告指出，全球各國2019年軍事支出達1.9萬億美元，較2018年增長3.6%，增幅創下十年來新高，單是美國的軍事支出便達7,320億美元，佔全球總支出的38%。全球軍事開支上升，軍工股自能受惠，多寡要視乎其產品需求、技術水準及履行合約的執行力。在一眾軍工股中，洛克馬丁無論是旗下軍械庫產品的深廣度，以及工藝技術的高度，都是美國國防領域中的佼佼者，但是近月最多人留意的卻是重組後的雷神技術。

雷神技術是由兩大軍工企業United Technologies和Raytheon Company合併組成，前者包含航天及商業科技業務，後者專精於國防和網絡安全。近年來，United Technologies銳意轉型，繼分拆商業領域的Otis Worldwide和Carrier Global，去年6月決定與Raytheon Company以全換股方式合併，至今年4月初完成並改名雷神技術，專注於航天及國防業務。若參考2019年業績，合併後的雷神技術年營收將達到740億美元，甚至較洛克馬丁年營收的611億美元為高。

雷神技術專注於航天及國防業務，去年表現亮麗。﹙官方圖片﹚

疫情肆虐 雷神商業航空受創

重組後的雷神技術四大業務包括：以通訊和航空電子產品為主營業務的Collins Aerospace；飛機發動機、燃氣輪機、空間推進設備製造商Pratt & Whitney；專門研發先進感應器、培訓和網絡及軟件解決方案的Raytheon Intelligence & Space和軍工核心Raytheon Missiles & Defense，業務領域覆蓋商業航空和軍工領域。

雖然，商業航空業務受困於波音737 Max客機意外頻生停產，以及新冠肺炎疫情重創全球航空業，今年以來出現顯著倒退，管理層估計全年收入跌約50%；但是剛併入的Raytheon Company首季業績（合併前帳目獨立列出）亮眼，淨銷售增長6.5%至72億美元，手上訂單更是滿滿，成了推動雷神技術股價反彈的動力。

不少人喜歡將雷神技術與洛克馬丁作比較，原因是兩者均為導彈和導彈防禦領域的頂級承包商，而且旗下戰鬥機、偵察機，以至雷達通訊系統等業務均有較高可比性。美軍B-52、B-2轟炸機和F-15、F-16、F-22等戰鬥機的發動機都用上雷神的技術，雷神近期在一些關鍵軍售合約中標，投資者深信軍工國防業務能補足商業航空業務的短板，願意奉上真金白銀，推動股價向上。雷神上周收報72.07美元，較重組前最後收市約51美元升逾四成，市值1018億美元；同期洛克馬丁僅升不足兩成，市值1132億美元。

為加強財務彈性，5月初雷神宣布計劃削減約20億美元成本，並採取措施減低商業航空業務損失，手頭現金可增至80億美元，加上後備循環信貸50億美元，要捱過疫情造成的困境應綽綽有餘。另截至3月底止，雷神手上未完成的國防合約金額約700億美元，雖然低於洛克馬丁未完成合約金額1440億美元，但至少保證公司未來三年有強勁的現金流。

雷神技術是導彈和導彈防禦領域的頂級承包商。﹙官方圖片﹚

雷神孳息高 派息紀錄隹

由於雷神4月完成重組，要待公司第二季季績才會全面新財政狀況，但我們可以從未完成合約規模窺見雷神自由現金流的強弱，而派息水準要視乎現金流的表現。根據Refinitiv的IBES數據，分析師平均預期雷神今年自由現金流為54.5億美元，足以應付每季度7.2億美元的派息。而且雷神派息率一向較洛克馬丁高，良好的派息紀錄是雷神被看俏的原因。

不過，軍工股短線增長仍然受一些因素制約，如美國奧巴馬政府期間便大幅收縮國防軍事預算，相比下共和黨更重視國家安全，所以軍工企業跟共和黨的關係比較好，獲總統特朗普新委任的美國防部長埃斯珀，便曾任雷神技術負責政府關係的副總裁。換句話，這些掌控美國尖端科技的軍工股可說是名副其實的特朗普概念股，一旦他連任，未來四年國防預算只會有增無減；反之便會有所收縮。