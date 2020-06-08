新加坡金管局否認香港存款大量流入

新加坡金融管理局發表聲明稱，關於有大量香港存款流入新加坡的報道是不正確的。根據聲明，自2020年初以來，新加坡的外幣存款確實出現增長，但幅度級別遠低於某些媒體報道中所引述。

外幣存款的增長有各種來源，存款原因各有不同。根據統計，截至2020年4月底，新加坡銀行體系中的非銀行外幣存款總額為7,810億新加坡元（1新加坡元約合0.72美元），比2019年同期增長20%。

香港是亞洲重要的金融中心之一。（Reuters）

聲明稱，媒體報道中提到的新加坡各銀行外幣存款在4月按年增長近4倍是不準確的。報道似乎只着重關注於國內銀行單位（DBU）的此類存款，而忽略了亞洲貨幣單位（ACU）的。

新加坡金融管理局認為，僅關注DBU中的外幣存款是沒有意義的，因為這部分存款在DBU和ACU的外幣存款中，佔比不足5%。

新加坡金融管理局指出，DBU和ACU是同一銀行的不同分類賬，出於監管目的，新加坡金融管理局於2015年宣布將合併這兩個分類賬，關於合併兩者的立法修正案已於2020年1月在議會中通過，並將在宣布的日期生效。

聲明還強調，2020年以來新加坡的外幣存款出現強勁增長，其來源多樣，沒有哪個國家或地區的來源占主導地位，而且，其他金融中心的存款也有顯著增長。