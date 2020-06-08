【持續更新】恒生指數午後倒跌　國指險守1萬點

恒指延續升勢，今早再高開247點，收復25000點關口。

【13:11】恒指倒跌23%

恒指最新報24746點，跌23點；國指最新報10019點，跌46點。

【12:05】恒指半日升42點

恒指半日升42點，中午收市報24812點；國指中午收市報10044點，跌21點，成交額為746.2億元。

科技股今日走勢個別，阿里（9988）跌0.2%，中午收市報211.8元，美團（3690）跌3.6%，中午收市報153.2元，小米（1810）升2.3%，中午收市報13.32元，騰訊（0700）跌1.1%，中午收市報429.6元。

港交所（0388）股價迫近300元，中午收市報294.6元，升0.1%。中資證券商上揚，中金（3908）升1.3%，最新報14.52元，海通（6837）升0.6%，中午收市報6.32元，華泰（6886）跌0.5%，中午收市報12.54元。

友邦（1299）升1.1%，中午收市報72.4元，滙控（0005）曾創1個月新高，中午收市報40.6元，渣打（2888）同樣曾創1個月新言，中午收市報44.7元，升2.3%。

【11:43】上證半日升8點 創業板低收

內地股市走勢個別，上證中午收市報2939點，升8點或0.3%，深成最新報11233點，升53點或0.5%，滬深300最新報4023點，升22點或0.6%，創業板最新報2157點，跌9點或0.4%。

【11:22】越南製造加工出口裂口飆1.5倍

越南製造加工出口﹙0422﹚獲提私有化，公司今早復牌，裂口高開，現報0.43元，大升1.51倍，成交額516萬元。

該公司大股東提出以每股現金0.45元私有化，擬撤回上市地位。

越南加工製造於2007年12月上市，上市價為3.75元；大股東三陽工業持有67.07%。

【11:16】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市今早續保持強勢，日股升306點或1.3%，最新報23170點，澳洲ASX 200指數最新報5998點，升6點或0.1%，台灣加權指數最新報11628點，升149點或1.3%，南韓KOSPI指數最新報2187點，升5點或0.3%。

【11:12】華置回吐逾9%

上周五爆升逾6成的華置（0127），今早股價回吐逾9%，最新報5.25元，成交額為1,900萬元。

【10:14】旭輝配股籌11.5億元 升逾5%

再有內房股批股集資。旭輝（0884）以每股6.28元，配售1.85億股，配股價較上周五收市價折讓1.26%，以集資11.53億元。今早公司股價並無受到配股影響，升5.03%，最新報6.68元，成交額為1.09億元。

【09:55】創科曾升逾4% 再破頂

美國經濟數據較市場預期為佳，出口股創﹙0669﹚再創新高，一度升逾4%高見76.9元，現報75.45元，升2.4%，成交額2.17億元。

【09:33】內地股市早段上揚

內地股市早段上揚，上證最新報2945點，升14點或0.5%，深成最新報11276點，升96點或0.9%，滬深300最新報4031點，升29點或0.7%，創業板最新報2181點，升15點或0.7%。

【09:24】滙控升近1.5%

港股今早高開247點或1%，報25018點；國指開市升89點或0.88%，報10155點。

騰訊（0700）升0.18%，報435元；滙控（0005）升1.48%，報41.1元；友邦（1299）升1.26%，報72.5元，中移動（0941）升0.64%，報55元；阿里巴巴（9988）升1.13%，報214.6元；美團點評（3690）升0.25%，報159.4元。