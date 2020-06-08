新加坡總理李顯龍警吿：或迎史上最大幅度經濟萎縮

新加坡總理李顯龍警吿，受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，新加坡或迎來有史以來最大幅度經濟萎縮。

李顯龍7日晚發表全國講話表示，2020年度新加坡國內生產總值預計萎縮4%至7%，這將是新加坡有史以來最大幅度經濟萎縮。未來幾年，新加坡將迎來充滿變革的時期，新加坡人民必須做好面對未來的準備。

、李顯龍發表全國講話稱，將團結一致戰勝新冠疫情危機。（新華社）

李顯龍表示，基於三個原因，他相信新加坡能夠走出困境。首先，新加坡擁有經年積累的強大經濟實力和良好信譽，與世界高度接軌，在人流、物流和資金流方面同全球緊密相連。

其次，新加坡一直在為迎接未來挑戰作準備。近年來，新加坡全力推動經濟轉型和能力提升，制訂打造未來經濟的計劃。在短期內，隨著其他國家逐漸解封，新加坡正在有序重啟經濟，同時也不遺餘力地吸引和留住人才與投資。

第三，針對疫情給經濟社會發展造成的衝擊，新加坡政府當前首要任務是幫助人民保住工作或者找到新工作。2020年以來，政府已陸續推出一系列計劃，為有迫切需要的民眾及他們的家庭提供及時援助，幫助他們走出困境。

冀零售及餐飲業月底重新營業

為遏止疫情蔓延，新加坡自4月初實施限制措施，不過自6月2日起，經濟將逐步重啟，將分3個階段放寬封鎖措施。新加坡貿易部長陳振成6月1日曾表示，在第一階段，將有80%的經濟重回軌道，然後剩下的最後一個主要行業是零售和餐飲業，他們希望能在6月底重新營業。

為減輕疫情對經濟的衝擊，新加坡政府已宣佈了四個連續的刺激方案，價值近700億美元。