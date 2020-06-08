蘋果再新科技專利　可以遠程實現合照

「讓用戶遠程實現拍照合影」這一新專利或許能夠讓蘋果產品再次成為搶手貨，但是其在中國市場依然面臨強勁的競爭壓力。

綜合媒體6月8日報道，近日蘋果近期獲得一份新專利，可以讓用戶遠程實現拍照合影。據瞭解，該項技術可以在與合影對象不在同地時，啟動該軟件，從而實現不在同地的人共同拍攝在同一張照片。

該專利還描述了一個彈出邀請，用戶接受邀請並定位到框架中，遠程自拍可以選擇「靜態照片、視頻圖像或實時流媒體圖像」。據悉，蘋果在2018年已經申請這一專利，但最近才獲得批准。

中國市場佔有率左右蘋果產品總銷量。（視覺中國）

另一方面，據中國台灣《工商時報》報道，近日內包括蘋果、高通、聯發科、超微等已向台積電大幅追加第四季7納米訂單。

該報道稱，據供應鏈消息，蘋果下半年iPhone 12相關晶片已在台積電投片，A14應用處理器第四季將吃下台積電5納米約12萬片至13萬片產能，並有意再取得原本華為海思預訂的5納米產能。蘋果近期亦計劃擴大iPhone 11及iPhone SE產能來搶攻華為手機市佔，所以第四季追加了A13/A12應用處理器產能約7萬片至8萬片，第四季對台積電7納米總投片量拉高至17萬片至18萬片規模。

可以說，為搶佔中國市場，蘋果公司正在用盡全力。