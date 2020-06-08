滙豐營商新動力結束　多家中小企可持續發展表現卓越獲嘉許

2019「滙豐營商新動力」結束，於今天舉行的頒獎禮上嘉許多家在可持續發展方面表現卓越的香港中小企。滙豐指計劃推出15年來，積極推動中小企將有利社會及環境的可持續發展理念融入日常營運。

2019「滙豐營商新動力」設有兩個獎項類別，分別為環境、社會及管治獎，以及可持續發展目標獎。本年度的可持續發展目標獎以兩項聯合國可持續發展目標為主題，包括「目標1：無貧窮」及「目標 12：負責任消費和生產」。「目標1：無貧窮」方面，「日本命力健康食品有限公司」奪得金獎，銀獎、銅獎分別由「康業服務有限公司 - 長沙灣 1」、「葉浩然測量師行有限公司」奪得。

「目標12：負責任消費和生產」方面，「日本命力健康食品有限公司」奪得金獎，銀獎、銅獎分別由「愉景灣服務管理有限公司」、「啟勝管理服務有限公司 - 上水廣場」奪得。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，「滙豐營商新動力」推出15 年來，中小企對於可持續發展的意識不斷提高，且在實踐方面愈趨成熟，尤其面對新型冠狀病毒疫情，經營環境更具挑戰，不少曾經獲獎的企業都能迅速應對和適應。

「滙豐營商新動力」15年來已嘉許超過1,100家香港中小企，表揚在可持續發展方面有出色表現的企業。