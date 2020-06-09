世界銀行悲觀預期：美國經濟萎縮6.1%　中國經濟增長1%

世界銀行警吿稱，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，如果大流行和商業封鎖的不確定性持續下去，其對全球經濟的預測將再次下調。

綜合媒體6月9日報道，世界銀行（World Bank）在其最新的《全球經濟展望》報吿中預測，疫情將導致2020年全球經濟產出萎縮5.2%，中國則逆勢增長。

內需強勁是中國經濟在疫情之後復甦的關鍵。圖為，2020年5月19日，吉林省長春市榆樹市一家幼兒園的幼師們將蒸好的包子拿到外面售賣。（視覺中國）

世界銀行預計發達經濟體2020年將萎縮7%，而新興市場經濟體將萎縮2.5%，是1960年有數據以來的最差表現。按人均GDP計算，全球經濟萎縮程度創下1945年至1946年以來最大。

世界銀行預計2020年美國和日本經濟萎縮6.1%，歐元區萎縮9.1%，巴西萎縮8.0%，印度萎縮3.2%。而中國是為數不多保持增長的國家，世界銀行預計2020年中國經濟增長1%。

世界銀行官員稱，這些預測是基於封鎖措施從6月底開始緩解的假設。但如果2020年封鎖期限延長了三個月，2020年發達經濟體經濟萎縮程度將加深至8%-10%，新興市場為5%，到時將有更多企業永久性關閉，全球貿易崩潰的幅度更大，裁員更多，家庭支出大幅削減。