【持續更新】國泰獲政府拯救　恒生指數升幅擴大至逾500點

美股造好，道指收升461點，納斯達克指數續創新高，港股跟隨外圍向上。

【14:06】港股午後飆近500點

政府出招救國泰﹙0293﹚，港股午後也發力起飛，恒指現升447點或1.8%，報25223.84點；國指升165.59點或1.65%，報10174.47點。

大市成交814億元。

【12:02】恒指半日升324點

恒指中午收市報25101點，升324點；國指最新報10140點，升131點，成交額613.5億元。

科技股今日續上揚，騰訊（0700）升1%，中午收市報434.2元，小米（1810）升3%，中午收市報13.24元，阿里（9988）升0.8%，中午收市報214元，美團（3690）跌1.8%，中午收市報152元。

金融股方面，港交所（0388）升0.5%，中午收市報293.6元，不過滙控（0005）跌0.5%，中午收市報40.8元，恒生（0011）跌0.4%，中午收市報138.8元。

收租股亦上揚，九倉置業（1997）升4.3%，中午收市報35.4元，領展（0823）升2.6%，中午收市報67.9元，希慎（0014）升0.6%，中午收市報25.55元。

至於發盈警的蒙牛（2319），今早股價仍可以上揚，中午收市報31.25元，升7%。

【11:27】恒指升幅擴大至逾300點

恒指升幅擴大，最新報25082點，升306點；國指最新報10142點，升134點。

【09:42】內地股市早段上揚

內地股市早段上揚，上證最新報2942點，升4點或0.2%，深成最新報11232點，升17點或0.2%，滬深300最新報4031點，升9點或0.2%，創業板最新報2158點，升4點或0.2%。

【09:39】亞太區股早段普遍向下

亞太區股市早段普遍向下，日股跌127點或0.6%，最新報23051點，澳洲ASX 200指數最新報6152點，升153點或2.6%，台灣加權指數最新報11555點，跌54點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報2178點，跌6點或0.3%。

【09:28】中移動友邦升逾1%

港股今早高開129點或0.52%，報24906點；國指開市升38點或0.39%，報10047點。

騰訊（0700）升0.46%，報432元；滙控（0005）升0.49%，報41.2元；友邦（1299）升1%，報73元；中移動（0941）升1.67%，報54.85元；阿里巴巴（9988）升0.18%，報212.8元；美團點評（3690）跌1.16%，報153元。