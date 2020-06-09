國泰停牌．持續更新│國泰向政府發優先股　390億資本重組計劃曝光

國泰航空﹙0293﹚今早9時開始停牌，宣布將刊發一宗內幕消息公告。今午國泰於聯交所上載公告，宣布390億元的資本重組建議，包括向由財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited，發行總認購金額為195億元的優先股，以及可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億元。這是香港政府首次直接注資到私人企業。

國泰指出，該批優先股於發行首3年息率為3厘，至第4年屆滿，息率會遞增至5%，在第5年屆滿會股息率會遞堵至7%，其後會進一步遞增至9%。

國泰同意，只要Aviation 2020 Limited繼續為任何優先股的持有人或在過渡貸款中的任何金額尚未償還前，Aviation 2020 Limited均有權任命兩名觀察員參與董事局會議並有權對接管理層及瞭解信息。

同時Aviation 2020 Limited將向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為78億元。

另宣布供股籌117億元

公告又稱，建議按於供股記錄日期，每持有11股現有股份，將獲發7股供股股份的基準，按供股認購價4.68港元，進行供股25.03億股供股股份，集資總金額為約117億元。

太古﹑國航﹑卡塔爾均會參與供股，若政府行使認股權證，行使價為4.68元，可認購最多4.16億股，屆時將持有國泰6.08%。太古﹑國航及卡塔爾航空持股比例，將分別降至42.26%﹑28.17%及9.38%。

疫情嚴重打擊環球旅遊業，國泰今年首四個月勁蝕45億元。（資料圖片）

疑待機再籌集資金增強資產負債表

國泰董事局指出，將繼續尋求改善國泰資本結構機會，若適合的條件出現，該公司會進一步進入股票或債權資本市場，以增加其資產負債表。

公司指出，提出資本重組建議是要應對一系列不受國泰控制的突發事件，包括爆發了已對航空業帶來挑戰的新型冠狀病毒全球大流行。各地政府實施旅遊限制，已導致公司在出入境旅客方面，客運量大幅減少，以及對國泰未來前景及營運帶來不確定性。

國泰經研究各種可行方案後，認為需要進行資本重組，以確保其有足夠流動性以應對當前危機。此外有關安排可令國泰處於更有利位置以積極參與競爭，並利用當前危機可能帶來的任何機遇，從而在危機解決時令國泰業務重新增長。

首4個月勁蝕45億元

受疫情影響，全球各國實施封關措施，嚴重打擊環球旅遊業，航空業尤其受損。國泰今年表現亦嚴重走樣，首4個月已勁蝕45億元。旗下國泰航空及國泰港龍4月份合共載客13,729人次，按年大跌99.6%；今年首四個月載客人次按年下跌64.4%；可見業績大受影響。

國泰受到史無前例的嚴峻挑戰，市場已屢傳品牌重組、賣股等相關消息。最近有傳國泰決定將「國泰港龍」只經營往返中國內地的航線，而該品牌的高層亦需「換血」。亦有分析指出，主要股東太古或將所持有的國泰股份出售給國航，並迎來太古下一步的重組計劃。