【直播】國泰今午公布集資近400億元方案　管理層現身說法

受到新冠肺炎疫情等因素打擊，國泰（0293）在經營上陷入困境，早前管理層更指出，在今年首4個月，虧損45億元。為支持國泰，政府透過持有優先股﹑可認股權證及過渡貸款等方式，提供最多292.5億元資金。

同時國泰宣布供股集資117億元，太古（0019）﹑國航（0753）及卡塔爾航空等主要股東均會參與。獲得該筆巨額資金後，國泰管理層如何在業務上作調整？以逐步走出困境？國泰管理層會在下午4時的記者會，相信會解答有關市場人士關注重點。

國泰主席賀以禮在網上記者會上拍出，會因應市場狀況，探索市場，加強國泰資產負債表。

他感激政府救援行動，以維持國泰營運，令公司可對香港國際航空地位作出貢獻。

他表示，管理層專注保留現金，包括減少客運運能97%、高層減薪、前線凍薪、延遲訂飛機等，對同事十分感激。

他透露，現時的客運收益，只有去年同期的1%，換言之每月失去現金速25億至30億元。問及國泰現金水平時，他指出早前已透露公司有200億元無限制流動資金，現時每個月現金流出25至30億元，假如無是次重組計劃，國泰將用盡現金，有很大的倒閉風險，因此重組計劃對國泰至關重要。

他明言公司不能放鬆，反而要更加努力，好轉型，提升市場競爭能力；其預告在今年第四季作出特別及艱難決定，讓公司有合適規模營運，感公司前景一片光明。

未決定是否申請保就業計劃

賀以禮表示，政府的保就業計劃是「有趣有意思」，但國泰仍未作出最後決定，將會未來數天會作出參加與否的決定，並對外公布。

他補充，管理層今年第四季會與董事局開會，就公司規模等作出建議，此前無其他重組計劃。

優先股利息支付能力，賀以禮表示，政府無打算長期做國泰股東，因此利息設計是按年遞升，以便給予誘因國泰早一點贖回優先股。至於國泰何時會贖回該批優先股，他表示，這將視國泰業務及全球航空業的表現，目前未能回答何時會贖回優先股，但愈早贖回，愈符合公司利益及政府原意。

貸款市場已關閉

賀以禮表示，基本上今次資本重組方案，是國泰唯一可得到的計劃，這是一個政府對國泰的投資，又指出政府期望有合理回報。

倘無是次重組計劃，另一個可能性是公司將會倒閉，疫情對全球航空業構成衝擊，倘無政府支持，全球對航空業的貸款及定息市場已關閉。

與此同時，他表示，公司會高端及廉航同時兼備，「香港發展廉航有極大機會」。