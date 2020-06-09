沙特等3個波斯灣產油國宣布額外減產　至本月底結束

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼親王（Prince Abdulaziz bin Salman）8日表示，沙特將會在7月結束自願進行的額外減產，將產量提高到與石油輸出國組織（OPEC）先前設定的產量配額。

《第一財經》報道，外界分析普遍認為，沙特希望通過提高原油售價對衝減產和疫情帶來的經濟損失。石油經濟對於沙特財政至關重要，一般認為石油出口收入佔沙特政府收入的80%至90%，對此沙特在2020年實施了緊縮的財政政策。

阿卜杜勒阿齊茲8日在OPEC與媒體舉行的網絡研討會上透露，沙特、科威特和阿聯酋自願在6月額外日均減產總共118萬桶，該措施將只適用於6月。

阿卜杜勒阿齊茲表示：「自願減產的目的已經達到，我們將繼續前行。在7月增加的產量中，大部分將會用於國內消費。」為了消除疑慮，阿卜杜勒阿齊茲還進一步解釋道，沙特炎熱的夏季即將到來，需要有更多的原油發電，應對電力需求的上升。

在油價2020年3月暴跌前美國曾是全球最大的產油國。（Reuters）

此前，沙特能源部在5月11日宣佈，在現有減產協議基礎上，6月再額外日均減產原油100萬桶。隨後，科威特和阿聯酋也相繼宣佈，從6月開始分別額外日均減產8萬桶和10萬桶。

在6日，石油輸出國組織歐佩克（OPEC）與非OPEC產油國達成協議，同意將目前日均970萬桶的原油減產規模延長至7月底。這項減產協議削減了全球約10%的原油供應，幫助油價在過去兩個月上漲一倍。

不過，阿卜杜勒阿齊茲也承認：「雖然隨著主要的石油消費體正在退出因疫情封鎖的舉措，原油的需求也正在恢復當中。不過，我們尚未脫離困境，未來的挑戰仍在。」

沙特阿美的調價行為表明，亞洲地區的石油需求正開始從新冠疫情衝擊下得以恢復。但同時，也反映了沙特當前面臨的巨大財政壓力。

沙特阿美在5月12日表示，受油價暴跌影響，第一季度利潤大幅下降，2020年將削減支出。沙特阿美的一季度淨利潤從上年同期的222億美元下降25%，至167億美元。