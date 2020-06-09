【何鴻燊逝世】澳博主席何超鳳﹕父親為公司創辦人　其精神會長存

澳博控股（0880）榮譽主席何鴻燊於兩周前離世，享年98歲。其女兒﹑公司主席兼執行董事何超鳳今日在股東會後未有評論遺產承辦事宜，但指出父親在2年前退任主席後，董事局已建立正常運作模式；父親離世未見帶來影響。她表示父親為公司創辦人，其精神會永遠長存。

在談及業務時，何超鳳指出位於路氹新項目上葡京，已於去年底完工，現正申請相關牌照，待放寬旅遊限制後安排正式營業。

聯席主席梁安琪則指出，公司已為新賭場招聘人手，及培訓員工。

副主席兼行政總裁蘇樹輝指出，受疫情影響上半年當地賭場皆陷虧損，公司營業額僅為去年同期1成，料今年整體環境不太樂觀。不過他相信最壞時間已過，博彩收入將會反彈；並預期隨著下半年港澳及大灣區關口重開，可追回部份生意額，明年或出現強勁反彈。

吳志誠明起轉任非執董

另一方面，公司發出公告，指出執行董事吳志誠從明日（10日）起，轉任為非執行董事，並退任執行委員會委員﹑營運總裁﹑及就上市規則第3.05條項下的授權代表。

澳博又指出，吳志誠從2002年至2020年6月9日擔任附屬公司澳門博彩股份營運總裁，及曾自2002年至2019年3月擔任澳博董事。自明日獲委任為澳博顧問。

澳博亦指出吳志誠退任，而何超鳳獲委任為就上市規則第3.05條項下的公司授權代表，自明日起生效。