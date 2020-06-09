華為任正非談中美科技差距　稱與中國不能踏實做學問有關

中國電訊設備生產商華為創辦人任正非認為，中美科技差距仍然很大，這與中國的泡沫經濟和不能踏實做學問有關。中國將來和美國競賽，唯有提高教育一條路。

華為旗下「心聲社區」微信公眾號文章稱，任正非提到，華為雖然已做到行業領先地位，與個別企業相比已經沒什麼差距了，但就中國整體和美國比，差距還很大，「美國在科技上的深度和廣度都是值得我們學習的，我們還有很多欠缺的地方」。

他指出，中美科技巨大差距與中國這些年的經濟上的泡沫化有很大關係。「P2P、互聯網、金融、房地產、山寨商品……等等泡沫，使得人們的學術思想也泡沫化了」，「如果大家都不認真去做理論，都去喊口號，幾十年以後我們不會更加強大。所以，我們還是要踏踏實實做學問。」

中美近期在經貿、科技、人權上角力白熱化。任正非認為，中國將來和美國競賽，唯有提高教育，沒有其他路。而提到教育最主要的一點，是重視教師。他指，只有教師的政治地位、經濟待遇提升，才能使教育得到較大發展。

任正非曾在2019年5月接受訪問時表示：「蘋果是我的老師，它是業界的領先者」。（AP）

華為在英大賣廣告

據《CNN》報道，華為在6月9日買下英國各大報社的頭條廣吿位，其中包括《衛報》、《每日電訊報》、《泰晤士報》等國家性報社及地方報社，宣傳自己對英國寬帶和移動網絡建設中發揮的重要作用。

封頁廣吿中寫到：「過去 20 年，我們持續向英國的移動和寬帶公司提供設備，但如今，質疑我們在英國發展 5G 的聲音卻越來越多。」

華為表示，「我們一直都致力於向英國5G移動設備和光纖寬帶供應商提供最好的設備。同時，他們在接下來的三到四周裏，將在英國大多數的報紙和網絡上刊登一系列的整版廣吿，並且稱之為『commitment（承諾）』」

據《BBC》報兗，華為副總裁兼英國業務負責人張國威強調華為是一家100%私有企業，表示希望英國在基於事實和證據的方法進行審查，並且警吿稱，如果將華為排除在外將帶來巨大的經濟損失，也會造成百億英鎊的生產效益的損失。

英國《星期日泰晤士報》還報道稱，中國駐英國大使最近向英國商界領袖表示，中國將此事視為「英國是否是一個真正、忠誠的合作夥伴的試金石」。目前，英國方面審查結果並沒有定論，張國威表示會在審查結果下來之後公佈細節。如今，華為在英國能不能贏得英國的信賴還是個未知數。