美國國家經濟研究局﹕長達128個月增長已結束

美國國家經濟研究局的商業周期測定委員會6月8日發佈聲明：2020年2月標誌著始於2009年6月的經濟擴張的結束，同時也標誌著美國經濟衰退的開始。

《騰訊網》報道，由於美國失業率處於自「大蕭條」（Great Depression）時代以來從未見過的水準——這是工業化世界歷史上最嚴重的經濟低迷。有些人可能會想，美國經濟最終是否會陷入蕭條，以及需要什麼條件才會讓此事發生。從某些指標來看，雖然失業率有所改善，但可能仍舊接近經濟蕭條的標準。

但經濟學家表示，相對於整體持續時間而言，經濟低迷很可能達不到蕭條的程度。這是因為當前這場危機的原因與20世紀初大不相同，政府擁有比當時更多的政策工具來提振經濟。

密西根州立大學的經濟學教授史提芬·伍德伯里（Stephen Woodbury）表示，失業率可能是判斷經濟是否陷入蕭條的最佳衡量標準。根據國家經濟研究局的數據，失業率在1933年5月份的「大蕭條」期間達到了25.6%的峰值。

2020年5月6日星期三，在美國紐約，人們經過停在紐約長老會布魯克林衛理公會醫院外的救護車。（AP）

根據美國勞工統計局的數據，2020年截至5月中旬共有2,100萬美國人失業，原因是新冠肺炎大流行導致經濟活動被大範圍關閉。這意味著失業率為13.3%，與4月份的14.7%相比略有下降，當時約有2,300萬美國人失業。除4月以外，目前的失業率處於自「大蕭條」時代以來的最高水準。美國勞工統計局的統計數據中包含了被暫時解僱的員工。

從歷史上來看，美國的失業率只有兩次突破10%，都是在經濟衰退期間，分別是在1982年12月份和2009年10月份。

失業率短短兩個月升破10%

2020年失業率的上升速度在現代歷史上是無與倫比，僅僅用了兩個月時間，失業率就從大約3.5%的半個世紀低點上升到了現在的水準。伍德伯里稱，相比之下，「大蕭條」時代的失業率花了一年多的時間才出現同樣的上升。

那麼，蕭條會重現嗎？

經濟學家說，失業率超過20%並持續幾個月很可能符合「蕭條」的定義，這意味著五分之一的美國勞動力找不到工作。

左傾智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）漢密爾頓項目（Hamilton Project）的主任、經濟學家傑伊·尚博（Jay Shambaugh）表示：「（之前的）衰退已經過去很久了。失業率是不是會上升至20%，然後在那個水準上停留幾個季度？」

「如果12月份的失業率達到20%，那麼我認為可以非常公平地說經濟陷入了蕭條。」他說道。