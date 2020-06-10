中國5月外幣貸款餘額8489億美元　創近兩年新高

人民銀行公佈數據顯示，5月末外幣貸款餘額為8,489億美元，創2018年6月以來新高；當月增加158億美元，為連續兩個月增加，5月為增加207億美元。2020年以來外幣貸款已累增620億美元。

《路透》報道，人行公佈的當月金融統計數據並顯示，5月末外幣存款餘額為7,473億美元，創八個月新低；當月減少72億美元，為連續第三個月減少，不過降幅持續收窄，5月減少109億美元。2020年以來外幣存款已累降104億美元。

《路透》由此測算，當月外幣貸存比較5月升3個百分點至113.6%，為2016年11月以來新高。金融機構外幣貸款多來自企業內保外貸、貿易信貸等形式的貸款，對匯率預期相對敏感，如果市場預期人民幣趨於貶值，則外幣貸款意願會上升；如果預期人民幣會升值，則存款意願會上升。

另外，如果本外幣利差變化也會影響市場選擇，2020年3月美聯儲（Fed）再度大幅降息，並祭出無限QE(量化寬鬆)，美元貸款成本明顯下降也會提升市場需求。

人行稍早前公佈的外儲數據顯示，5月中國外匯儲備環增102億美元實現兩連升。分析人士認為，資本流入和匯率折算因素助力外儲增加；而數據亦表明，央行已退出常態式幹預，未來亦不會輕易幹預外匯市場。