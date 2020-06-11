中概股狂掀熔斷潮　房多多暴升暴跌

美國三大指數周三（10日）漲跌不一，科技股繼續受市場追捧，蘋果、亞馬遜、微軟再創歷史新高，特斯拉股價亦創新高，中概股的走勢則是暴漲暴跌。

截至收盤，道指跌282.31點，報26989.99點；納指漲66.59點，報10020.35點；標普500指數跌17.04點，報3190.14點。

科技股再度狂歡，蘋果、亞馬遜、微軟再創歷史新高。蘋果漲2.57%，亞馬遜漲1.79%，奈飛漲0.1%，穀歌漲0.67%，Facebook跌0.81%，微軟漲3.71%，特斯拉漲8.79%。

熱門中概股漲跌不一，阿裡巴巴漲1.35%，京東漲3.20%，百度漲0.85%，蔚來汽車跌5.84%，拼多多漲4.93%，瑞幸咖啡跌8.16%，房多多跌66.38%。部分中概股衝高回落，嘉銀金科漲96.61%，穩盛金融漲169.01%，金融界漲51.52%。

值得關注的是，中概股房多多近2個交易日的股價走勢很迷。上一個交易日（6月9日），房多多盤中一度漲逾1200%，並14次觸發熔斷，收漲394.85%；6月10日，房多多則從漲到熔斷，迅速發展到跌到熔斷，走勢讓人很迷：開盤一度暴漲46%，觸及熔斷；隨後跳水轉跌，最多跌64%。

不過，中概股的主角不止房多多，還有多隻中概股暴漲熔斷！其中，中國金融科技創新服務企業嘉銀金科一度暴漲超900%，連續五次觸發熔斷，股價從不到3美元漲至27美元每股。

另外一隻金融類中概股，穩盛金融，也一度暴漲超600%觸發熔斷，股價從8美元暴漲至55美元每股。資料顯示，穩盛金融控股集團是一家領先的綜合貸款解決方案提供商，主要服務於中國晉中市和中國北京的中小型企業（SME）。公司目前提供兩個金融產品和一個補充服務：財務擔保，融資租賃（或資本租賃），融資諮詢。

此外，金融界也一度暴漲超110%，觸發熔斷，股價從不到5美元漲至10.78美元。資料顯示，中國金融在線有限公司是中國領先的金融和財經資訊提供商，以及全球最大的中文財經網站之一。