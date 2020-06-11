星巴克擬永久關閉美洲400家店　在中國設逾500家新店

連鎖咖啡店集團星巴克表示，受新冠肺炎疫情影響，預計截至6月底的第三財季營業利潤將減少22億美元。

總部位於西雅圖的星巴克向美國證監會（SEC）呈交的檔指出，2020財年剩餘時間銷售額將持續下跌，儘管在美國放鬆疫情封鎖措施後，該公司已重新開放了近乎所有門店。

星巴克稱，計劃未來18個月永久關閉美洲的約400家門店，並將2020財年計劃開設的新店數量削減一半，至300家左右。而未來2年，則會關閉加拿大的200間分店。

星巴克表示，預計第三財季調整後每股虧損55美分至70美分，美國同店銷售額將下降至多45%。

星巴克強調，計劃關閉的分店中，部分可能轉營至僅供外賣服務。

大部份中國分店已重開

2020年2月，星巴克在多倫多金融中強調，計劃關閉的分店中，部分可能轉營至僅供外賣服務；2020年2月，星巴克在多倫多金融中心區開設1間傳供提貨服務的分店，名為「Starbucks Pickup」，主要讓消費者透過應用程式購買產品，之後到這間分店提貨。

不過，疫情未有阻礙星巴在在中國開店計劃。星巴克指，目前中國大部分門店已經重開，於過去2個月，增設57間分店，未來有望在中國開設至少500間新店。