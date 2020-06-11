【持續更新】恒生指數半日跌258點　失守24800點

美股走勢個別，道指連跌兩日，收跌282點；納指則再創新高，收市四連升。港股今早低開。

【12:10】恒指半日跌258點

恒指中午收市報24791點，跌258點，國指中午收市報10061點，跌81點，成交額為777.8億元。

【10:27】亞太區股市普遍向下

亞太區股市向下，日股跌241點或1.1%，最新報22883點，澳洲ASX 200指數最新報6030點，跌117點或1.9%，台灣加權指數最新報11724點，升3點或0.03%，南韓KOSPI指數最新報2195點，跌不足1點。

恒指跌幅收窄，最新報24973點，跌76點；國指最新報10123點，跌19點。

【10:23】中生製藥送紅股 彈升近2%

中生製藥（1177）宣布發紅股，比例為2股發行1股，今早股價曾高見14.42元，最新報14.18元，升1.9%，成交額為2.44億元。

【09:30】滔搏遭大股東減持低開7.3%

滔搏（6110）遭大股東百麗體育以10.5元，較上日收市價折讓9%，配售2.77億股，套現29.16億元。百麗體育對滔搏持股由82.91%降至78.45%。淊搏今早低開7.3%，報10.7元。

【09:27】滬深兩市低開

滬深兩地股市今早低開，上證最新報2939點，跌3點或0.1%，深成最新報11328點，跌7點或0.1%，滬深300最新報4031點，跌7點或0.2%，創業板最新報2202點，高開不足1點。

【09:25】騰訊阿里升逾1%

港股今早低開51點或0.21%，報24997點；國指開市跌13點或0.14%，報10129點。

騰訊（0700）升1%，報450.8元；滙控（0005）跌1.6%，報39.1元；友邦（1299）升0.34%，報73.7元；中移動（0941）跌0.35%，報55.55元；阿里巴巴（9988）升1.1%，報218元；美團點評（3690）升0.3%，報160.1元。

網易（9999）首掛開報133元，較招股價高8.1%，每手賬賺1,000元。