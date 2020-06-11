聯合國再就貧困群體爆糧食危機發出預警

新冠肺炎疫情既是衛生危機，也是人道主義危機。一場至少在過去50年最嚴重的糧食危機，正逐步逼近龐大的貧困群體。

《界面新聞》報道，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）9日就該問題發表講話。他表示，雖然世界上有足夠養活全球78億人的糧食，但眼下已有超過8.2億人正在捱餓。2020年受疫情影響陷入極端貧困的人數可能還會新增4,900萬人，嚴重缺乏食品和營養保障的人口也可能迅速增加。

長期來看，如果國際社會不進行大規模的協調行動，新冠病毒以及應對措施、經濟衰退，全球糧食危機將無法避免，對數以億計的大人小孩產生深遠影響。

中國農業農村部部長韓長賦在「中國兩會」上表示，中國不會發生糧食危機。圖為2019年9月21日，黑龍江雞西，豐收節將至，航拍北大荒密山高速公路出入口，周圍的稻田金黃進入收穫期。（視覺中國）

學校停課，使不少兒童失去最主要的日常營養來源。例如在拉丁美洲和加勒比地區，有8,500萬兒童依賴學校供餐，對其中的1,000萬人來說，校餐是每天最為可靠的食品來源。截至5月底，全球已有3.68億學齡兒童無法吃上營養午餐。

兒童時期營養不良會帶來一生的傷害。古特雷斯提到，全球GDP每下降一個百分點，就意味着發育遲緩的兒童人數將增加70萬。目前全球有1.44億5歲以下兒童發育遲緩，佔到兒童總數的五分之一。

聯合國在同一天發佈的《2019冠狀病毒病對糧食安全和營養造成的影響》政策簡報中指出，儘管疫情期間封鎖措施耽誤了主要作物的收成，但去年的好收成使全球大部分糧食庫存充足，專家擔心的出口禁令和保護主義情況並有沒有大面積出現。而這不意味着糧食危機已經解除。

古特雷斯警吿稱，即便是在糧食資源豐富的國家，其產業鏈也面臨斷裂危機。供應鏈受阻使許多農戶只能丟棄易腐壞的食物，食物浪費現象達到危害級別。不斷攀升的失業率、下滑的收入和糧食價格上漲使貧困人口面臨困難。

簡報中還提到，預計未來兩年全球經濟總量將減少8.5萬美元。處於重度糧食不安全狀況的人口中，有近80%為農民、牧民、漁民和林業工作者，其中大多都是以小家庭為單位進行生產的農戶。而新增的極端貧困人口有一半來自撒哈拉沙漠以南非洲國家。

事實上，在疫情發生前，全球糧食系統就已經處於危機邊緣，地區衝突、自然災害、氣候危機、生物災害都在威脅糧食安全。例如目前東非地區正面臨幾十年來最嚴重的蝗蟲災害，而持續大雨阻礙了救災行動。