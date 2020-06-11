【溫多娜手記】滙豐參與設立全港首家精神健康體驗館

港人的精神健康問題近年愈發引起關注。由滙豐支持、香港首家精神健康體驗館（Mind Space）正式落成，計劃於年內開放予公眾免費參觀，預計每年可接待16,000人。

精神健康體驗館由青山醫院構思及籌建，旨在提升社會對精神健康的關注及認識。展館獲得「滙豐150周年慈善計劃」的贊助，設有採用虛擬實境技術的互動體驗室，模擬精神病常見的病徵，如幻覺及幻聽等，讓公眾親身感受精神病患者面對的情況，加強社會對精神問題的討論及關注。

廖宜建（左一）與精神健康體驗館的朋輩支援員交流。（滙豐提供）

除了模擬體驗外，精神健康體驗館亦介紹青山醫院的歷史，以及精神病治療和藥物的發展。青山醫院邀請部分精神病康復者在展館擔任朋輩支援員，即場與參觀者交流，分享患上精神病對日常生活的影響，以及專業治療對患者的幫助。

滙豐集團總經理兼亞太區環球銀行業務主管廖宜建說，不少人都因為社交、工作或個人生活中面對壓力，導致精神問題，近期疫情持續為不少人帶來壓力及負面情緒，大家除了要主動關心身邊的人，更加要注意保持精神健康。他又話，滙豐期望體驗館能夠加深大眾對精神問題的認識、正視精神健康及建立正面態度，從而消除社會的誤解和歧視。