美專家：好景不長　美股將迎夏季大拋售

美股自3月23日低點以來強力反彈，尤其是科技股衝勁十足，但諮詢機構布立克利（Bleakley）投資長博克瓦爾（Peter Boockvar）卻警吿，夏季恐將迎來一波10%以上的大拋售。

博克瓦爾在《CNBC》表示，大多數經濟體重新開放後就是體質檢查的時間點，屆時市場將橫盤整理，一些獲利回吐可能會打擊股市。目前，市場正在忽略所有壞消息，一心認為隨著經濟重新開放，情況就會好轉。但市場現在非常昂貴，有很多過度估值都在科技股中，標普500中科技股又佔一大比例，因此整體估值偏高，必須進行分叉。

博克瓦爾指出，聯儲局史無前例的刺激政策也是反彈的主要推動力，但疫情轉危為安的假設過早，到8、9月大多數店家重新開放後，才能實際看到消費意願冷熱、有多少員工實際重返崗位，公平衡量經濟狀況。

機構6月1日曾表示。美股已嚴重失真，大跌來臨前請拿好現金。(Reuters)

雖然博克瓦爾認為美股即將拉回，但仍看到一些機會。石油、黃金、白銀、銅、化肥股票，因為疫情過後全球恢復業務的成本增加，價格將上漲。

美股週三（10日）升跌不一，創盤中與收盤歷史新高。美聯儲（Fed）維持利率範圍不變，並宣佈2022年底之前不會加息。市場同時還在關注美國的經濟重啟進程。

美股科技股普遍上揚。特斯拉（Tesla Inc.）股價首次突破1,000美元，市值達到1,901億美元，成為全球市值最大的車企。

航空與郵輪股普跌。道指成分股波音（The Boeing Company）收跌6.15%，該公司稱5月份的訂單取消數超過了新增訂單數。