【持續更新】恒指全日跌178點　收復24300點　美團再破頂

投資者擔心新冠肺炎會爆發第二波疫情，美國三大指數全面下跌，其中道瓊斯指數大跌1,861點，跌幅達6.9%。反映投資者恐慌情緒的VIX指數，急升47.95%，收市報40.79；美元作為避險資產，因市況波動而上揚，美匯指數最新報96.84，升0.11%。受到美股大跌拖累，亞太區股市早段紛紛下跌。

【16:12】恒指跌178點

恒指收市報24301點，跌178點；國指收市報9832點，跌112點，成交額為1,154億元。

縱使今日大市再度向下，惟無礙美團（3690）維持強勢，曾再創新高，收市報165.6元，升0.4%，成交額為45.08億元。

其他科技股方面，騰訊（0700）跌0.3%，收市報441元，小米（1810）跌0.2%，收市報12.8元，阿里（9988）跌0.5%，收市報212元，網易（9999）跌1.2%，收市報128.5元。

港交所（0388）逆市上揚，收市報296.2元，升0.6%。其他金融股方面，滙控（0005）跌1.5%，收市報37.3元，渣打（2888）跌2.1%，收市報41.5元，中銀（2388）跌1%，收市報24.1元。

地產股及收租股上揚，九倉置業（1997）升2.7%，收市報34.45元，恒隆（0101）升2.5%，收市報17.42元，新世界（0017）升1.5%，收市報9.24元。

油股大跌，中海油（0883）跌4.6%，收市報8.83元，中石油（0857）跌2.9%，收市報2.66元，中石化（0386）跌2.8%，收市報3.41元。

【15:04】日韓股市低收

亞太區股市普遍低收，日股收市報22305點，跌167點或0.8%，澳洲ASX 200指數收市報5847點，跌112點或1.9%，台灣加權指數收市報11429點，跌105點或0.9%，南韓KOSPI指數收市報2132點，跌44點或2%。

內地股市方面，上證指數收市報2919點，跌1點或0.04%，深成指數收市報11251點，升8點或0.07%，滬深300收市報4003點，升7點或0.2%，創業板指數收市報2206點，升11點或0.5%。

【12:02】恒指半日跌317點

恒指半日跌317點，報24162點；國指半日跌142點，報9802點。

科技股今早普遍向下，騰訊（0700）跌0.4%，中午收市報440.6元，阿里（9988）跌0.6%，中午收市報211.8元，小米（1810）跌1.7%，中午收市報12.6元，昨日掛牌的網易（9999），中午收市報128.2元，跌1.4%。

不過美團（3690）卻逆市上揚並創新高，市值曾與1萬億元相當接近，中午收市報168.4元，升2.1%。

金融股下跌，滙控（0005）跌2.4%，中午收市報36.95元，渣打（2888）跌4.1%，中午收市報40.65元，中銀（2388）跌2.1%，中午收市報23.85元，港交所（0388）跌0.1%，中午收市報294元。

油股全面下跌，中海油（0883）跌5.4%，中午收市報8.76元，中石油（0857）跌3.7%，中午收市報2.64元，中石化（0386）跌3.1%，中午收市報3.4元。

地產股方面，恒地（0012）跌2.4%，中午收市報29元，新地（0016）跌0.7%，中午收市報98.8元。

【11:35】滬指中午跌11點

內地股市半日下跌，上證中午收市報2909點，跌11點或0.4%，深成中午收市報11194點，跌49點或0.4%，滬深300中午收市報3978點，跌17點或0.5%，創業板中午收市報2198點，升2點或0.1%。

【11:31】守益異動突爆升近150%

守益（2227）異動，曾高見0.395元，最新報0.37元，升146.7%，成交額為1,840萬元。

【10:29】恒指跌幅收窄至331點

恒指跌幅收窄兼重上24100點，最新報24148點，跌331點；國指最新報9803點，跌140點。

【09:30】內地股市全面低開

內地股市全面低開，上證最新報2876點，低開44點或1.5%，深成最新報11017點，低開226點或2%，滬深300最新報3931點，低開64點或1.6%，創業板最新報2149點，跌45點或2.1%。

【09:21】恒指低開559點

恒指低開559點，最新報23920點，失守24000點；國指最新報9755點，跌189點。

昨日上市的網易（9999），低開3.1%，報126元，美團（3690）低開2%，報161.7元，滙控（0005）低開3.6%，最新報36.5元，港交所（0388）跌1.8%，最新報289元。

【08:39】紐油跌穿35美元

油價於亞洲交易持續下跌，紐約期油每桶跌穿35美元，最新報34.94美元，跌3.8%。布蘭特期油每桶最新報37.45美元，跌2.2%。

【08:37】道指期貨升185點

美國三大指數期貨在亞洲交易時段上揚，道指期貨升185點或0.7%，最新報25350點，標普期貨最新報3028點，升18點或0.6%，納指期貨最新報9671點，升54點或0.6%。

【08:28】港股ADR隨美股向下

美股下挫，港股ADR亦隨之下跌，騰訊（0700）ADR折合報433.1元，較本港收市價2.1%，滙控（0005）ADR折合報36.5元，較本港收市價低3.7%，中移動（0941）ADR折合收市報53.6元，較本港收市價低2.2%，中海油（0883）ADR折合收市報8.9元，較本港收市價低3.5%。

按ADR走勢，今早港股低開364點。

【08:15】日股挫逾600點

日本股市最新報21838點，跌634點或2.8%，澳洲ASX 200指數最新報5787點，跌172點或2.9%，南韓KOSPI指數最新報2097點，跌78點或3.6%。