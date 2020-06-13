中國5G手機銷量上升　售價2000元人民幣5G產品登場

中國工信部有關負責人表示，下一步將支持手機企業加強研發創新，為廣大消費者提供品類豐富、性價比高的5G手機。

中國工信部信息顯示，2020年5月，中國國內手機市場總體出貨量3,375.9萬部。前5月，中國國內手機市場總體出貨量累計1.24億部。

值得注意的是，相較4月，5月中國5G手機出貨量佔比和新機型上市佔比雙雙提升。5月，國內市場5G手機出貨量1,564.3萬部，佔同期手機出貨量的46.3%；上市新機型16款，佔同期手機上市新機型數量的50.0%。1月至5月，中國國內市場5G手機累計出貨量4,608.4萬部、上市新機型累計81款，佔比分別為37.0%和47.9%。

業界普遍認為，2020年將是推進5G手機發展的關鍵之年。（新華社）

在價格方面，目前5G手機售價快速下探，售價在2,000元人民幣，以下的5G手機已經上市。

據《成都日報》報道，中國國內首款支持中國廣電在內的四大運營商全頻段全網通的5G雙模手機——中興天機Axon 11 SE已面世。

市場研究機構Counterpoint則預測，2020年全球5G智慧手機出貨量將超過2.7億部，滲透率也會從2019年的約1%增加到2020年的15%以上。其中，2020年中國市場5G手機產品將突破100款，出貨量預計將超過1.5億台，佔全球市場份額一半以上。

《央廣網》消息，正在中國電商領域進行的「6·18」促銷活動彰顯了5G手機的火爆。京東大數據顯示，5G手機已成為智能手機市場的「主角」，其中國產品牌表現出色。截至6月9日中午12時，小米旗下的Redmi K30 Pro奪得5G手機累計銷量榜第一名，而華為的P40 pro也連續多日奪得當日5G手機銷量冠軍。