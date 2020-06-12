新冠肺炎確診病例再度攀升　IMF稱各國抗疫資金遠遠不夠

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球的蔓延依然沒有停止，多個國際機構對全球經濟持悲觀預期。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，世界各國政府花費了10萬億（美元‧下同）來抗擊新冠肺炎及其經濟影響，但這還遠遠不夠。

6月11日，世衛組織（WHO）發佈最新一期新冠肺炎每日疫情報吿，全球新冠肺炎新增128,419例新冠肺炎確診病例，死亡新增5,347例。疫情最為嚴重的美洲區域確診病例達到3,485,245例（新增70,071例），死亡189,544例（新增3,681例）。

截至美東時間11日下午3時38分，美國新冠肺炎確診病例達2,013,940人，死亡病例113,467例。（AP）

截至北京時間6月11日16時，新冠肺炎影響215個國家和地區，全球累計確診7,362,873例，累計死亡416,786例。

格奧爾基耶娃表示，新的估計表明，這場危機可能使多達1億人陷入極端貧困，並指出這將抹去過去三年在減少貧困人口方面取得的成就。格奧爾基耶娃還強調，為促進更具包容性的復甦，「實質性財政刺激」應著重於最大程度地減少失業和防止不平等加劇。

世界銀行（World Bank）本周早些時候預測，新冠肺炎將在2020年使全球經濟萎縮5.2%，這是自第二次世界大戰以來的最大收縮。

此外，經濟合作與發展組織（OECD）發佈了最新一期經濟展望報吿。報吿稱，新冠肺炎疫情給世界帶來了自「二戰」以來最嚴重的衛生及經濟危機，且危機的效應或將長時間持續。面對當前仍然存在的諸多不確定性，全球經濟的復甦將如同「走鋼絲」一般緩慢。

為此，經合組織在報吿中也對全球經濟增長做了兩種不同情形的預測。如果在今年晚些時候出現第二撥疫情，預測全年經濟將萎縮7.6%，直到2021年底也將難以恢復到疫情暴發之前的水平；如果能夠避免疫情反彈，那麼全年經濟預計將減少6%，到2021年底或可恢復到危機之前的狀態。