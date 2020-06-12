美國五大科技股市值一夜蒸發2700億美元　微軟最傷挫近6%

美股在周四（11日）大跌，近期強勢的科技股亦受波及。微軟大跌5.37%，市值蒸發超過800億元（美元‧下同），Facebook大跌5.2%，蘋果跌4.8%，谷歌母公司Alphabet下跌4.29%，亞馬遜下跌3.38%。

據《騰訊證券》報道，美股創下3月來最差單日表現，美國五大科技股全線大跌，市值總計蒸發超過2,690億元。微軟收盤大跌5.37%，市值蒸發超過800億元，Facebook大跌5.2%，蘋果跌4.8%，谷歌母公司Alphabet下跌4.29%，亞馬遜下跌3.38%。

美股再遭「血洗」，道指11日盤中跌逾1400點。（視覺中國）

幾乎所有的科技股都在下跌，思科下跌7.9%，IBM下跌9.1%，特斯拉跌5.09%。然而Zoom視頻通訊卻是個特例，該公司股價收盤上漲0.5%。這家視頻通訊公司的股價2020年累計漲226%，原因是新冠疫情迫使數以百萬計的人遠程辦公。

由於擔憂第二波新冠肺炎疫情的爆發，美股11日全線暴跌，道指重挫逾1,800點，跌幅近7%，標普500跌5.9%，均創下自3月16日以來的最大單日跌幅，當時這兩大指數均跌超11%。

伴隨著美國各州重啟經濟，美國的新冠確診病例在上升，投資者對第二波疫情到來的擔憂也在與日俱增。

美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的疫情數據顯示，截至6月11日，美國累計確診突破200萬例，累計死亡逾11萬例。

重啟經濟是另一個令人擔憂的因素。居家隔離使經濟、社會幾乎處於停頓狀態，眾多工薪階層的生活難以為繼，全美就業壓力可想而知。