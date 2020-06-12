美國4月航空公司載客量暴跌96%　創歷史新低

美國運輸部表示，在新冠肺炎病毒疫情肆虐和航班受到限制的情況下，美國2020年4月航空公司載客量僅300萬人次，較2019年同期鋭減96%。

綜合媒體6月12日報道，美國運輸部表示，美國的航空公司國內乘客載客量約280萬人次，國際乘客13.2萬人次。國際乘客較2019年4月暴跌99%，因美國對許多國際訪客實施搭機限制。

美國多家航空公司已宣布將大規模裁員。（AP）

美國航空公司載客總人數是自政府1974年開始收集每月數據以來最低。2019年4月美國的航空公司載客總人數為7,610萬。

不過，根據美國航空獲得的最新數據顯示，載客量最近已經開始從4月的低點有所上升，在截至6月7日的一週內載客量跌幅有所收縮，下跌了85%。美國航空執行長Doug Parker表示，儘管乘客人數正在增加，但仍比2019年還要少很多，尤其是國際航班。

儘管美國聯邦政府對航空業的紓困法案禁止企業裁員、非自願性休假或削減員工工資，但是航空業高管們直言，一旦禁令於10月1日解除，難以避免航空公司的大規模裁員。金融服務公司Cowen的航空分析師Helane Becker 在一份報吿中表示，「最終，我們可能會在美國航空業中失去95,000至105,000個工作機會。」