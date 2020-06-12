憂慮疫情捲土重來　華爾街慌了

俗稱華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）週四（12日）飆升至一個多月以來最高水準，對於美國新冠肺炎疫情死灰復燃的擔憂導致美股大跌。

《路透》報道，VIX指數升至40.79，為4月23日以來最高收盤水準，並錄得3月16日以來最大單日點數漲幅，當時美國股市大跌，標誌著近11年的牛市終結。

標普500指數月11日收盤下跌5.9%。

北京時間6月12日凌晨，擔憂疫情二次爆發，美股狂泄道指跌逾1800點。（新華社）

一些投資者表示，他們認為這種回調早該出現了，因預期復甦將很緩慢，美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）在6月10日的講話中也重申了這一預期。

「我們謹慎看待股市已經有一段時間了，」 天利投資多元資產策略主管及資深投資組合經理Anwiti Bahuguna說。「病毒的威脅並沒有結束，經濟不會很快恢復。」

實際上，雖然最近幾周股市大漲，但市場對於波動性的預期仍然很高。波動率指數周一上漲，儘管標普500指數上漲1.2%，瞬間抹去了年初以來的跌幅。

Equity Risk Control Group首席風險策略師Don Dale稱，投機性買盤可能增加下跌保護的需求，導致波動率指數在股市下跌之前已經上升。

「標普500指數回到年初水準，風險對衝興趣增加，」他說。

據Susquehanna Financial Group，隨著股市攀升，看漲期權買盤也增加。周一看跌期權與看漲期權比率的20日移動均值接近2014年以來最低水準。

Susquehanna衍生品策略業務聯合主管Christopher Murphy稱，散戶投資者可能貢獻了很多看漲期權買盤，因為同一天內奇數張合約建倉和平倉增加--少於通常的100張合約。