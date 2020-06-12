美國重啟經濟滿月　復甦狀況及疫情控制皆是一片混沌

美國各地設法全面重啟經濟已有一個月的時間，但在經濟復甦腳步、持久性、以及有效壓制新冠肺炎的能力等各方面，仍然一片混沌。

《路透》報道，這個局面代表未來幾周決策官員可能面臨艱難選擇。

美國財長姆努欽（Steven Terner Mnuchin）已經表明，不論新冠疫情如何發展，都不可能讓美國經濟再度停機。在公衛健康疑慮與民眾忍受嚴格防疫措施的耐性漸失之間，將由各州及地方政府做出權衡取捨決定。

在此同時，經濟活動反彈情況並不快速，也不一致，在疫情應對措施中得利及吃虧的兩種境遇逐漸浮現，國會中有關是否提供更多緊急資金減輕經濟衝擊的討論，變得更加事關重大。對部份小型企業的協助措施已經過了期限，許多受薪階級的強化失業救濟措施將在7月底到期。

時間管理公司Homebase收集的小企業數據顯示了這一動態。重新開工的企業已迅速將人力恢復到停工前的水平。Homebase稱，全國平均水平仍較低，因為很多企業還根本無法重新開業。

研究公司MacroPolicy Perspectives總裁Julia Coronado稱，對於病毒經濟影響的猜測「從持續數週到數個月，再到『天哪，要是永久性的，世界會變成什麼樣？』，不論員工還是企業都在思索。臨時休假變成永久性裁員，如果從事的是與社會接觸的職業，感覺可能必須在要錢還是要健康之間做出選擇。隨着時間發展，這些都將會發生。」