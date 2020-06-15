庫德洛：美國經濟極可能V形復甦　下半年料增長20%

美國白宮經濟顧問拉裡·庫德洛（Larry Kudlow）表示，美國經濟正從新冠肺炎（COVID-19）疫情封鎖措施所導致的「自然行為」中復甦，不認同美聯儲主席較為謹慎的經濟展望。

綜合媒體6月15日報道，庫德洛表示，美國經濟非常有可能會V形復甦，失業率將下降，2021年將會是又一個穩健、穩健的年份。

庫德洛說，部分在疫情期間被裁員的美國民眾每週獲得的600美元補助將按計劃在7月31日結束，以免打消工人重返勞動力市場的積極性。

另外，他對霍士新聞台表示，2020年下半年美國有望增長20%，年底前失業率料降至10%以下。他說，特朗普正在考慮一項措施，將給工人重返崗位提供獎勵，但他沒有透露更多細節。

庫德洛稱美國失業率年底前可跌破10%。（AP）

美聯儲︰年底前失業率維持較高水準

不過，達拉斯聯邦儲備銀行行長Robert Kaplan表示，雖然未來幾個月美國就業人數將會增加，但年底前失業率將維持在較高水準。

Kaplan稱，美國現在是下坡路，就業將從6月、7月開始取得正增長。即便是這樣的增長幅度，年底失業率也將處於高位。他說，年底失業率將在8%或以上。美國5月失業率降至13.3%，經濟學家們原本預計，隨著持續的封鎖措施衝擊勞動力市場，失業率將會繼續攀升。

美聯儲在6月10日公佈的季度經濟預測中預計2020年第四季度失業率將降至9.3%。Kaplan 5月份預計，2020年失業率最高可達20%。