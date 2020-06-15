【持續更新】滬深股市低收　上證失守2900點

美國新冠肺炎病例有回升跡象，拖累投資者情緒，港股上周升愈25000點後急回，重回區間上落格局。

【15:04】滬深股市低收

內地股市表現疲弱，上證收市報2890點，跌29點或1%，深成收市報11192點，跌59點或0.5%，滬深300收市報3954點，跌48點或1.2%，創業板收市報2219點，升12點或0.6%。

【14:43】亞太區股市普遍低收

亞太區股市普遍低收，日股跌774點或3.5%，收市報21530點，澳洲ASX 200指數收市報5719點，跌128點或2.2%，台灣加權指數收市報11306點，跌123點或1.1%，南韓KOSPI指數收市報2030點，跌101點或4.8%。

【14:07】道指期貨跌幅擴大至逾900點

美國三大指數期貨跌勢加劇，道指期貨跌910點或3.6%，最新報24488點，標普期貨最新報2931點，最新報92點或3.1%，納指期貨最新報9400點，跌231點或2.4%。

恒指跌616點，最新報23685點；國指最新報9614點，跌217點。

【13:36】快餐股悉數下挫

已公布全年業績的大家樂（0341），午後跌勢加劇，最新報14.94元，跌4.4%。其他快餐股方面，大快活（0052）跌2.4%，最新報16.78元，太興（6811）跌0.8%，最新報1.3元，翠華（1314）跌4.5%，最新報0.32元。

【13:22】美三大指數期貨全線下跌

美股三大指數期貨全線下跌，道指期貨跌661點或2.6%，最新報24737點，標普期貨最新報2958點，跌64點或2.2%，納指期貨最新報9487點，跌145點或1.5%。

【13:18】港股跌勢加劇至392點

亞太區股市跌勢加劇，日股最新報21729點，跌575點或2.6%，澳洲ASX 200指數最新報5742點，跌105點或1.8%，台灣加權指數最新報11353點，跌76點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報2092點，40點或1.9%。

恒指最新報23908點，跌392點，國指最新報9695點，跌137點。

【12:08】恒指半日跌163點

恒指半日跌163點，中午收市報24138點；國指中午收市報9769點，跌63點，成交額為443億元。

近期強勢的美團（3690）今早回軟，險守160元，中午收市報161.8元，跌2.3%，小米（1810）跌0.6%，中午收市報12.72元，騰訊（0700）跌0.1%，中午收市報440.6元，阿里（9988）跌0.3%，中午收市報211.4元，網易（9999）跌1.2%，中午收市報126.9元。

金融股方面，港交所（0388）跌0.7%，中午收市報294.2元，滙控（0005）跌0.7%，中午收市報37.05元，渣打（2888）跌0.6%，中午收市報41.25元，友邦（1299）跌1.3%，中午收市報70.45元。

公用股方面，中電（0002）跌1.4%，中午收市報76.95元，煤氣（0003）跌1.1%，中午收市報12.4元。

會德豐（0020）明日就私有化進行表決，中午收市報61.1元，升1.4%，九倉置業（1997）升2.3%，中午收市報35.25元，九倉（0004）跌0.4%，中午收市報15.56元。

【11:56】內地股市走勢個別 創業板揚逾2%

內地股市半日走勢個別，上證中午收市報2919點，跌不足1點或0.01%，深成中午收市報11347點，升95點或0.9%，滬深300中午收市報4001點，跌1點或0.05%，創業板最新報2255點，升49點或2.2%。

【10:54】恒指跌幅收窄至163點

港股跌幅收窄，恒指最新報24138點，跌163點；國指最新報9769點，跌63點。

【09:48】亞太區股市普遍向下

亞太區股市今早普遍下跌，日本股市跌22164點，跌140點或0.6%，澳洲ASX 200指數最新報5820點，跌27點或0.5%，台灣加權指數最新報11398點，跌31點或0.3%，南韓KOSPI指數最新報2120點，跌11點或0.5%。

【09:40】金茂酒店私有化 裂口飆升近三成

金茂酒店﹙6139﹚獲大股東中國金茂控股﹙0817﹚提私有化，股價復牌裂口飆升，現報4.72元，升逾28%，成交額1,910萬元。

中國金茂則跌1%至5.64元。

【09:30】滬深兩市腳軟 創業板高開

內地股市今早低開，上證低開11點或0.4%，最新報2908點，深成最新報11241點，低開10點或0.1%，滬深300最新報2982點，低開20點或0.5%，創業板最新報2223點，高開16點或0.8%。

【09:20】港股低開逾300點

恒指開市報23991點，低開310點或1.28%，失守24000點；國指低開9723點，跌109點或1.11%。